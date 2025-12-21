Почему на одной башне Петербурга вместо часов — зодиак: деталь, которую большинство упускают

Если поднять голову чуть выше обычного — на фасаде можно увидеть знак, который здесь вовсе не должен был быть.

На пересечении Каменноостровского проспекта и Льва Толстого стоит Дом с башнями — здание, известное каждому, кто ездит мимо. Его любят фотографировать, обсуждать, сравнивать с замком.

Но есть на его фасаде одна деталь, которую видят далеко не все: декоративный циферблат, где вместо цифр — символы Зодиака.

Он спрятан в стене одной из шестигранных башен — чуть в стороне, чуть в тени, словно создан, чтобы вы его пропустили.

Зачем на петербургском доме зодиакальный круг?

Этот циферблат — не часы и не астрономический прибор. Он чисто декоративный: архитекторы Андрей Белогруд и Константин Розенштейн сознательно ввели его как художественную "реплику" из средневековых замков.

Белогруд был поклонником готики и английских архитектурных фантазий. Он придумывал дом так, будто переносит в Петербург замковую башню, где можно ожидать рыцарский щит, гаргулью — и зодиакальный круг, как намёк на связь с "большим временем", не зависящим от стрелок.

Здесь не измеряли время, но рисовали образ эпохи, в которую время текло по-другому.

Деталь, которая делает дом живым

Этот циферблат — не главная, но характерная черта дома. Он ловит взгляд тех, кто умеет смотреть вверх.

Как и стрельчатые арки нижнего этажа, и замковая форма окон под самой крышей, он работает на атмосферу: дом должен был выглядеть романтичным, чуть загадочным, словно декорация к английскому роману.

Но именно этот зодиак — чаще всего замечают последним.

Сегодня

Сотни людей проходят мимо ежедневно — кто пешком, кто в трамвае, кто в автобусе.

Многие знают Дом с башнями, но мало кто может сказать, какой знак Зодиака смотрит на них из стены, когда они проходят мимо.