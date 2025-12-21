Геракл и Флора Петербурга: как одна пара античных богов живёт сразу в трёх местах

У этих скульптур есть странная особенность: куда ни пойдёшь, они появляются снова.

Петербург любит повторять мотивы — колонны, львов, грифонов и строгие фасады. Но есть и куда более любопытный «повтор»: два античных героя — Геракл и Флора — встречаются в городе сразу в трёх местах.

Несмотря на разное время создания и разные задачи, для которых они появились, все три пары неизменно кажутся знакомыми.

Академия художеств: Геракл и Флора как символы школы

На портике главного входа Академии художеств расположена одна из самых известных петербургских пар. Геракл, опирающийся на палицу, и Флора, богиня цветов, здесь не копии античных статуй, а часть оригинального замысла архитекторов XVIII века.

Они появились вместе со зданием Академии — огромным проектом Валлен-Деламота, Кокоринова и Фельтена. Между колоннами ионического портика эти фигуры должны были символизировать направления искусства: силу, труд и мастерство скульптуры — и красоту, гармонию и утончённость — то есть живопись.

Это не "путешествующая" копия. Это — символ Академии, созданный именно для неё.

Александровский сад: мраморные копии Трискорни

Вторая пара Геракла и Флоры стоит у Адмиралтейства в Александровском саду. Их происхождение совершенно другое.

Эти статуи — копии знаменитых античных скульптур: Геракла Фарнезского и Флоры Фарнезской. Их создал скульптор Пьетро Трискорни в конце XVIII века для Таврического дворца. Только в 1833 году их перенесли в сад, когда архитектор Л. И. Шарлемань завершал его оформление.

Это часть классической традиции Петербурга: украшать город идеальными «античными» героями, воспитывая вкус и создавая ощущение столичной величественности.

Царское Село: бронза, пережившая войну

Самая драматичная история — у пары у Камероновой галереи. Эти Геракл и Флора были созданы в 1787–1788 годах по воле Екатерины II как украшение галереи и символы античной гармонии.

Их модели сделал Фёдор Гордеев, а отливку выполнил мастер литейной мастерской Академии художеств Василий Можалов. Причём изначально приглашённый французский литейщик потребовал огромную сумму, и работу передали молодому русскому мастеру — за что Можалов получил звание мастера чеканки.

Во время Великой Отечественной войны скульптуры вывезли в Германию и случайно нашли в 1947 году на дворе медеплавильного завода в Галле. Им чудом удалось избежать переплавки, и уже в декабре того же года они вернулись в Царское Село.

Эта пара — единственная, пережившая эвакуацию, вывоз, риск уничтожения и три реставрации.

Почему же они кажутся одинаковыми?

В XVIII–XIX веках античные сюжеты были настолько популярны, что многие мастера создавали свои варианты одних и тех же образов, а архитекторы охотно включали их в проекты. Петербург стремился быть "северными Афинами", и Геракл с Флорой — часть этой большой эстетической программы.

По сути, это не "копии друг друга", а три самостоятельных произведения, появившихся по разным причинам, но объединённых модой на античность и особой любовью Петербурга к повторяющимся мотивам.

И если пройтись по всем трём адресам, можно увидеть, как по-разному трактовали одних и тех же богов архитекторы, скульпторы и эпохи.