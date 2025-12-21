«Петушиный дом»: почему этот розовый особняк Петербурга до сих пор сводит с ума туристов

Санкт-Петербург — город, в котором архитектура не просто фон, а действующее лицо городской драмы. Каждое здание здесь способно рассказать историю, наполненную амбициями, веяниями моды, личными вкусами и драматическими историческими перипетиями.
Взгляд неизбежно притягивает одно из самых необычных строений центральной части города — доходный дом Басина, который иронично именуют розовым сказочным теремом, притаившимся у подножия площади Островского.
Неожиданный терем на европейском фоне
Здание, чей точный адрес — площадь Островского, дом 5 / переулок Крылова, дом 7, сразу выделяется из строгой застройки.
Расположенное в шаговой доступности от Александринского театра и Российской национальной библиотеки, оно стоит на пересечении театральной жизни и имперской истории.
Дом Басина выглядит так, будто “отрывок из старинной русской сказки оказался в самом сердце европейского Петербурга”.
Создателем этого архитектурного чуда стал Николай Петрович Басин — зодчий с весьма своеобразной судьбой.
Выпускник Императорской Академии художеств, Басин после зарубежной стажировки получил звание академика архитектуры за первый же свой петербургский проект.
В период с 1870-х по 1890-е годы его имя было широко известно в столичной архитектурной элите.
Архитектурная дерзость Николая Басина
Проект собственного доходного дома Басин задумал в 1878 году и реализовал его в течение двух лет. Примечательно, что архитектора не смутила стилистическая однородность окружающей застройки.
Напротив — он сознательно отошел от традиционного академического подхода, отдав предпочтение неорусскому стилю, который ярко выделял его дом на фоне строгой классики площади Островского.
По мнению ряда исследователей, в оформлении фасада принимал участие и другой известный зодчий, работавший в русском стиле — Николай Никонов.
Именно ему приписывают детальную проработку фасадной части дома, изобилующей элементами, напоминающими деревянные палаты и терема.
Петушиный дом: эклектика и критика
Пятиярусный фасад дома оживлен эркерами, резными наличниками, изящными пилястрами и даже стилизованными фигурами петухов. Именно за эту деталь в народе здание получило ироничное прозвище — «петушиный дом».
Цвет фасада менялся со временем — от рубинового до насыщенно-кирпично-розового, но неизменно оставался “необычным для петербургского пейзажа”.
Не все современники Басина приняли эту смелую работу. В конце XIX века дом часто критиковали за “эклектичность и декоративную перегруженность”.
Однако именно эта самобытность сегодня делает его выдающимся образцом московско-русского влияния в северной столице.
От собственности до коммунального быта
До революции дом оставался личной собственностью Николая Петровича Басина. В нем располагались как сдаваемые внаём квартиры, так и, по некоторым сведениям, небольшие мастерские.
После 1917 года здание, как и многие другие доходные дома, было национализировано и переоборудовано под коммунальное жильё. Это повлекло за собой утрату многих декоративных элементов в интерьерах.
Тем не менее, сегодня здание продолжает выполнять свою первоначальную функцию — оно жилое. Оно служит не просто доходным домом, но и памятником “архитектурной смелости, индивидуального вкуса и художественной дерзости”.
