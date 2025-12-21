Где прячут дедушку русского флота: тайна скромного домика в Петропавловской крепости

С виду неприметное строение оказалось местом, ради которого когда-то разбирали стены и меняли планы целой империи.

Каждый день тысячи туристов проходят мимо аккуратного павильона у стен Петропавловского собора. Небольшое здание с высокой "голландской" крышей кажется чем-то второстепенным — словно служебным строением или кассовым пунктом.

И мало кто догадывается: именно здесь когда-то хранили главный символ флота России — ботик Петра I, получивший прозвище "дедушка русского флота".

Как ботик Петра переехал в Петербург

После завершения Северной войны Пётр решил перевезти своё знаменитое судёнышко из Москвы в новую столицу. В 1723 году бот появился в Петербурге — под торжественный залп, под музыку, как герой собственной легенды.

Сперва для него соорудили простой навес, затем — перевезли в казематы крепости. И только спустя почти сорок лет решили построить отдельный павильон, достойный реликвии государственного масштаба.

Павильон, построенный дважды — сначала на бумаге

Проект Ботного дома получился не менее запутанным, чем его история. Архитектор Александр Вист представил два варианта — классицистический и "в петровском духе". Утвердили второй: с рамочными наличниками, "голландской" ломаной крышей, мелкой расстекловкой окон и строгими тосканскими пилястрами.

Строительство началось в 1762 году, но быстро превратилось в типичную российскую эпопею:

— смета выросла почти вдвое;

— сроки растянулись на пять лет;

— а когда павильон, наконец, построили, бот… не вошёл в двери.

Пришлось разбирать часть стены — редкий случай, когда монархия официально признала ошибку архитектора.

Ботный дом пережил пожар, эвакуацию и подмену

В XX веке история ботика стала ещё драматичнее.

В 1928 году оригинал перевезли в Петергоф, а в 1940–м — в экспозицию Центрального военно-морского музея. Во время блокады в крышу Ботного дома попала зажигательная бомба, но пожар удалось потушить — павильон выжил.

К 300-летию флота в 1996 году создали точную копию ботика, участвовавшую в морском параде на Неве. Именно её и можно увидеть сегодня в павильоне.

Почему на крыше стоит богиня?

Первоначально фасад венчала деревянная фигура Навигации. С 1891 года здесь стоит терракотовая статуя Давида Йенсена — своеобразный маяк, который указывает на морскую историю павильона.

Цвет здания тоже менялся: в XVIII–XIX веках оно было серым, а с 1968 года жёлтым, каким мы видим его сейчас.

Что скрывает Ботный дом сегодня

Теперь внутри — копия ботика Петра I, кассы и сувенирный магазин. Но если заглянуть внутрь с пониманием контекста, становится ясно: это не просто павильон.

Это единственное место в Петербурге, построенное специально ради маленького судна, с которого началась история русского флота.