Городовой / Общество / Сушите весла: каким Знакам в 2026 году придется нелегко
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Голоса кумиров, руки мошенников: как «известные блогеры» обирают россиян Город
Уходит из БДТ, предпочитает жить не в Петербурге: как живет легендарная Алиса Фрейндлих в 91 год Общество
Войти нельзя — выпустят: на станции метро «Площадь Ленина» закрыли вестибюль №1 для входа Город
Почему в Павловском парке есть мост с "итальянским" именем — и при чём тут утраченный "Крик" Город
Домбай, Архыз и другие российские курортные города, в которых без авто вы увидите 1% красоты Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Сушите весла: каким Знакам в 2026 году придется нелегко

Опубликовано: 21 декабря 2025 11:30
неудачи астрология
Сушите весла: каким Знакам в 2026 году придется нелегко
Фото: Городовой.ру

Проблемы и испытания свалятся на ваши головы.

2026 год, по мнению астролога Антона Соколова, станет проверкой на прочность для всех. Но некоторым знакам зодиака придется приложить особые усилия, чтобы не сбиться с курса. Специально для портала «Городовой» эксперт рассказал о главных вызовах.

Скорпионам и Тельцам осенью стоит быть готовыми к эмоциональным бурям в сфере отношений и финансов.

«Избегайте попыток всё контролировать. Используйте это время для переоценки ценностей и избавления от ненужных связей», — советует Соколов. Всё, что угнетает, должно уйти.

Для Раков и Козерогов главным испытанием станет выход из зоны комфорта. Ракам нужно «последовательно, но уверенно добиваться поставленных целей», повышая самооценку. Козерогам же предстоит научиться равному сотрудничеству, «не подавлять других людей своей властью и авторитетом».

Рыбам и Девам эксперт советует не упустить суть происходящих перемен. Рыбам до июля важно осознать, что «не все мечты станут реальностью», и ставить конкретные цели. Девам, чтобы не погрязнуть в деталях, стоит «доверять интуиции, учиться видеть общую картину».

Общий ключ к успеху в непростом году, по словам астролога, — избегать спонтанных решений и действовать планомерно, опираясь на выверенную стратегию и готовность к прогрессу.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью