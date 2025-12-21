Сушите весла: каким Знакам в 2026 году придется нелегко

2026 год, по мнению астролога Антона Соколова, станет проверкой на прочность для всех. Но некоторым знакам зодиака придется приложить особые усилия, чтобы не сбиться с курса. Специально для портала «Городовой» эксперт рассказал о главных вызовах.
Скорпионам и Тельцам осенью стоит быть готовыми к эмоциональным бурям в сфере отношений и финансов.
«Избегайте попыток всё контролировать. Используйте это время для переоценки ценностей и избавления от ненужных связей», — советует Соколов. Всё, что угнетает, должно уйти.
Для Раков и Козерогов главным испытанием станет выход из зоны комфорта. Ракам нужно «последовательно, но уверенно добиваться поставленных целей», повышая самооценку. Козерогам же предстоит научиться равному сотрудничеству, «не подавлять других людей своей властью и авторитетом».
Рыбам и Девам эксперт советует не упустить суть происходящих перемен. Рыбам до июля важно осознать, что «не все мечты станут реальностью», и ставить конкретные цели. Девам, чтобы не погрязнуть в деталях, стоит «доверять интуиции, учиться видеть общую картину».
Общий ключ к успеху в непростом году, по словам астролога, — избегать спонтанных решений и действовать планомерно, опираясь на выверенную стратегию и готовность к прогрессу.
