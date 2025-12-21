Городовой / Общество / Липучка или шипы: лайфхак по выбору зимних шин для Петербурга
Липучка или шипы: лайфхак по выбору зимних шин для Петербурга

Опубликовано: 21 декабря 2025 11:00
занос авто
Липучка или шипы: лайфхак по выбору зимних шин для Петербурга
Фото: Городовой.ру

Ошибка может стоить жизни.

С приходом зимы каждый петербургский автомобилист встаёт перед выбором: купить «липучку» (фрикционные шины) или традиционные шипованные покрышки. «Городовой» обратился к автоэксперту, чтобы понять, какой тип шин лучше всего подходит для специфичных условий города на Неве.

Вот что рассказал эксперт Дмитрий Попов, автоэксперт, путешественник.

Для Петербурга «липучка» — вполне рабочий и рекомендованный вариант. Главная причина в том, что городские коммунальные службы активно используют реагенты, а дороги достаточно плотно и часто чистят. В таких условиях — на влажном, обработанном асфальте — фрикционные шины обеспечивают отличное сцепление.

Шипы же больше нужны за городом, в Ленобласти, для уверенного движения по рыхлому снегу, снежному накату или толстому слою льда. Сам эксперт уже второй комплект успешно «выкатывает» на липучках отечественного производства и доволен их работой.

Кроме того, «липучка» более адаптирована к современным погодным условиям, которые всё чаще напоминают «метеорологический беспредел». Водители на шипах в периоды аномального тепла рискуют раскатать их по сухому асфальту, что приводит к быстрому износу и вылету шипов.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
