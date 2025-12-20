Порфировая ваза в Летнем саду: подарок мира, который однажды раскололся надвое

Тихий объект у входа в сад хранит куда более драматичную судьбу, чем кажется.

У входа в Летний сад со стороны Мойки стоит розовая гранитная чаша — одна из самых эффектных и самых незаметных одновременно. Большинство проходит мимо, не догадываясь, что это дипломатический подарок, переживший войны, морозы и громкое разрушение прямо на глазах у города.

Подарок, символизирующий мир

Порфировая ваза — дар шведского короля Карла XIV императору Николаю I. Её сделали на мануфактуре в Эльвдалене как знак добрых отношений после многовековых русско-шведских войн.

Зимой вазу везли по суше 150 миль до порта, затем доставили морем, а в Петербурге собирали уже местные мастера: Николай I отказался от помощи присланных шведов, лишь подарив им драгоценные кольца. 10 сентября 1839 года вазу установили у Карпиева пруда в Летнем саду.

Сложная конструкция и постоянный риск

Ваза состоит из пяти массивных деталей и при этом полая внутри, без сливного отверстия: в центре — металлический шип, скрепляющий камень. Чтобы внутрь не попадала вода, в горловину всегда вставляли деревянную заглушку.

Шанс растрескаться от льда у неё был всегда — в 1965 году сотрудники музея даже разбуривали лёд внутри чаши, чтобы спасти её от давления.

Трещина, которая потрясла Петербург

11 января 2008 года на вазе заметили трещину, а затем откололся большой кусок, упавший на газон. На морозе из разлома торчал лёд — но позднее стало ясно, что причина глубже.

Специалисты сразу предложили несколько версий:

Вода замёрзла внутри — логичная, но официально позже от неё отказались: заглушка была исправна Виновата война — микротрещины появились ещё во время Великой Отечественной войны, когда рядом в Карпиев пруд попадали снаряды. Детали огромной чаши выдерживали десятилетия, но структура камня изменилась. "Усталость" материала — гранит не вечен. После 170 лет на морозе напряжения накапливались.

В итоге причиной признали совокупность факторов: старые повреждения + климат + структура камня.

Реставрация и возвращение в сад

После обсуждений решили вернуть вазу на место, а не заменять копией. В работе участвовал шведский эксперт Эллис Эриксон — потомок мастера, делавшего вазу для Карла XIV.

Каменные фрагменты укрепили, склеили и заново отполировали. В 2012 году ваза вновь заняла своё место у Карпиева пруда.

Редкий памятник дипломатии и мастерства

Подобные вазы были символами статуса и технической мощи XIX века, поэтому именно ими монархи обменивались как знаками уважения.

В Петербурге есть ещё две — на Адмиралтейской набережной, тоже изготовленные в Эльвдалене. И все три пережили трещины, морозы и реставрации — но продолжают украшать город, оставаясь свидетельствами редкой дипломатической истории.

