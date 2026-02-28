Парад планет над Россией 28 февраля: когда смотреть в регионах - высчитываем лучшее время

В конце февраля информационное пространство взорвалось заголовками: «Парад шести планет!», «Редкое астрономическое шоу!», «Зрелище века!». Звучит интригующе. Но астрофизики из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS) охладили "горячие" заголовки и объяснили, что именно произойдет на небе 28 февраля и стоит ли откладывать ради этого все дела.
По словам экспертов, событие 28 февраля редким не назовешь. Год назад, например, над Россией можно было увидеть 7 планет. Увидеть все восемь, как напоминают учёные, вообще невозможно, ведь Землю землянам не разглядеть.
Из шести "парадных" планет разглядеть без специальной оптики удастся в лучшем случае лишь Венеру и Сатурн. Меркурий потребует как минимум бинокля, а Нептун — телескопа.
Сразу после заката над Москвой на западе можно будет наблюдать Венеру, немного выше — Сатурн, а на востоке — Юпитер, который и так виден на протяжении всей ночи уже несколько месяцев. Три планеты — это всё, на что реально рассчитывать в столице.
Когда смотреть парад планет в регионах
Зрелище можно наблюдать во всей стране, по времени ориентируясь на закат. Оптимально выходить через час после того как солнце зайдет.
- в Москве выходить на наблюдения стоит с 18:30.
- в Санкт-Петербурге - в 18:50
- в Казани — в 17.45
- в Екатеринбурге — ближе к 7 вечера.
Для наблюдения за небесными светилами лучше уехать за 15–20 километров от городов, чтобы световое загрязнение не мешало, и найти место с открытым западным горизонтом. В плотной городской застройке шансы увидеть что-то, кроме Юпитера, стремятся к нулю.
Астрофизики также отмечают, что наблюдать парад планет непосредственно 28 февраля необязательно: и за пару дней до, и после картина будет той же, ведь движение планет медленное.
В любом случае это отличный повод в выходной день выйти на улицу и, если повезёт с погодой, полюбоваться небесными светилами. Это действительно красиво. Но называть событие «грандиозным парадом» и ждать от него чуда несколько преувеличенно.
