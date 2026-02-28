Турист из РФ зашел в деревенский магазин в Беларуси: увиденное вызвало оторопь – наша "Пятерочка" отдыхает

Беларусь на протяжении многих лет остается одним из востребованных направлений для российских граждан. Привлекательность данного региона обусловлена не только возможностями санаторно-курортного лечения. Значительная часть туристов предпочитает исследовать страну, путешествуя на автомобиле и посещая даже самые удаленные уголки.
Опытный путешественник и автор Дзен-канала TrueStory Travel провел несколько недель в белорусской деревне, изучая окрестности Беловежской пущи. Местом его проживания стала деревня Мшанка.
Учитывая небольшой размер деревни, насчитывающей всего семь домов, приобретение продуктов осуществлялось в соседнем населенном пункте. При этом ассортимент местного магазина приятно удивил.
Магазин предлагал широкий выбор мясной продукции. По словам сотрудников, высокий оборот обеспечивал постоянное наличие охлажденного мяса. Помимо этого, в ассортименте присутствовал хороший выбор сосисок и сарделек.
«Примечательно, что в данном сельском магазине ежедневно реализовывалась свежая выпечка. Ассортимент пирожков обновлялся ежедневно, и для удобства покупателей вывешивалось отдельное меню», — отмечает путешественник.
Турист отметил значительный ассортимент молочной продукции, включая разнообразные сорта сыров.
Кроме того, напротив магазина располагался небольшой рынок, предлагающий широкий выбор домашней продукции.
