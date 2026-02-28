Городовой / Полезное / Турист из РФ зашел в деревенский магазин в Беларуси: увиденное вызвало оторопь – наша "Пятерочка" отдыхает
Турист из РФ зашел в деревенский магазин в Беларуси: увиденное вызвало оторопь – наша "Пятерочка" отдыхает

Опубликовано: 28 февраля 2026 02:43
 Проверено редакцией
Турист из России провел отпуск в Белорусской деревне

Беларусь на протяжении многих лет остается одним из востребованных направлений для российских граждан. Привлекательность данного региона обусловлена не только возможностями санаторно-курортного лечения. Значительная часть туристов предпочитает исследовать страну, путешествуя на автомобиле и посещая даже самые удаленные уголки.

Опытный путешественник и автор Дзен-канала TrueStory Travel провел несколько недель в белорусской деревне, изучая окрестности Беловежской пущи. Местом его проживания стала деревня Мшанка.

Учитывая небольшой размер деревни, насчитывающей всего семь домов, приобретение продуктов осуществлялось в соседнем населенном пункте. При этом ассортимент местного магазина приятно удивил.

Магазин предлагал широкий выбор мясной продукции. По словам сотрудников, высокий оборот обеспечивал постоянное наличие охлажденного мяса. Помимо этого, в ассортименте присутствовал хороший выбор сосисок и сарделек.

«Примечательно, что в данном сельском магазине ежедневно реализовывалась свежая выпечка. Ассортимент пирожков обновлялся ежедневно, и для удобства покупателей вывешивалось отдельное меню», — отмечает путешественник.

Турист отметил значительный ассортимент молочной продукции, включая разнообразные сорта сыров.

Кроме того, напротив магазина располагался небольшой рынок, предлагающий широкий выбор домашней продукции.

Ранее мы рассказали, как удивили россиянина цены в Минске.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
