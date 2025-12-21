Городовой / Общество / Клюква на страже здоровья: какая доза ягоды противостоит ОРВИ и повышает иммунитет
Клюква на страже здоровья: какая доза ягоды противостоит ОРВИ и повышает иммунитет

Опубликовано: 21 декабря 2025 10:30
клюква
Клюква на страже здоровья: какая доза ягоды противостоит ОРВИ и повышает иммунитет
Фото: Городовой.ру

Зимой ягода номер один, особенно в Петербурге.

Зимой рубиновая клюква царит на кухне, но как есть её правильно, чтобы не навредить здоровью? Портал «Городовой» разобрался в вопросе, а нюансы объяснила Марият Мухина, д.м.н., диетолог.

Главный секрет в том, чтобы не варить ягоду. Вся её сила — в антиоксидантах, которые разрушаются при высокой температуре.

«Клюкву важно просто протирать свежую с сахаром без кипячения или замораживать», — советует Марият Мухина. Для морса ягоду стоит просто залить тёплой водой.

Что касается частоты, то врач даёт чёткие рекомендации. Взрослым без противопоказаний достаточно 1–2 порций в день (например, чайная ложка протёртой ягоды) или чашки чая с клюквой раз в 2–3 дня.

«Это обеспечивает пользу антиоксидантов и витаминов при умеренном употреблении», — поясняет эксперт.

Особая осторожность нужна людям с повышенной кислотностью желудка, проблемами с почками, а также беременным и тем, кто принимает антикоагулянты. В этих случаях диетолог советует обсудить личные пределы с лечащим врачом.

Таким образом, правило простое: умеренность и правильное приготовление. Тогда клюква станет по-настоящему целебным зимним лакомством.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
