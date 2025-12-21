Убираем пелену с лобового: эксперт раскрыл работающий способ от запотевания стекол зимой

Больше не придется бегать с микрофиброй, и протирать до прояснения.

Зимой машина превращается в сауну, а стекла покрываются непроглядной пеленой конденсата. Многие автомобилисты тратят деньги на чудо-средства, но проблема возвращается снова. «Городовой» спросил у автоэксперта и путешественника Дмитрия Попова, какой способ борьбы с запотеванием действительно работает и почему обычные «натиралки» бесполезны.

Главная причина запотевания — разница температур и высокая влажность. Влажный воздух из салона конденсируется на холодных стеклах. Большинство «народных» методов эту проблему не решают.

Что НЕ работает

По словам эксперта, различные химические составы, спреи и салфетки для натирания стекол на практике ни разу не срабатывали. Они дают лишь временный эффект или не работают вовсе.

Что работает на 100%

Единственный по-настоящему эффективный способ — использовать штатные системы автомобиля, которые удаляют влагу из воздуха

Включите кондиционер. Это ключевой лайфхак даже в мороз. Воздух из кондиционера абсолютно сухой. Он мгновенно «собирает» влагу со стекол, и они становятся прозрачными. Не бойтесь включать его на пару минут — это не испортит систему. Задействуйте обдув лобового стекла вместе с печкой. Направьте потоки воздуха на запотевшие окна. Включите обогрев лобового и заднего стекол, если они у вас есть. Переключите климат-контроль на режим рециркуляции (закрытой циркуляции) на первые минуты, чтобы в салон не поступал холодный влажный воздух с улицы. Но не забывайте потом переключаться, чтобы в салоне было чем дышать.

Не тратьте деньги на сомнительные средства. Спасителем от «белого тумана» на стеклах является кнопка «А/С» — кондиционер. В паре с печкой и обдувом он создаст в салоне сухой микроклимат и обеспечит идеальную видимость в любую погоду. Это самый быстрый, эффективный и правильный способ, которым пользуются все профессиональные водители.

