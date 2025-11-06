Городовой / Город / Крошечные приматы Ленинградского зоопарка получили тыкву с секретом: что же внутри
Крошечные приматы Ленинградского зоопарка получили тыкву с секретом: что же внутри

Опубликовано: 6 ноября 2025 03:00
Городовой ру

Подарок украсили ароматными шишками и сочным мучником.

В Ленинградском зоопарке для приматов приготовили необычное угощение — им предложили тыкву, которую наполнили мучником и хвойными шишками.

Как рассказали представители учреждения, сначала маленькие обезьяны настороженно изучали новый предмет, не решаясь к нему приблизиться.

Однако после того, как одна из игрунок всё же подошла ближе, интерес быстро передался остальным членам группы. Практически все животные вскоре собрались вокруг тыквы и начали доставать из нее лакомство и делить между собой.

В итоге каждый примат смог попробовать необычное лакомство с сюрпризом.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке манул по кличке Шу готовится к зиме.

Автор:
Юлия Аликова
Город
