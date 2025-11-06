Крошечные приматы Ленинградского зоопарка получили тыкву с секретом: что же внутри

В Ленинградском зоопарке для приматов приготовили необычное угощение — им предложили тыкву, которую наполнили мучником и хвойными шишками.
Как рассказали представители учреждения, сначала маленькие обезьяны настороженно изучали новый предмет, не решаясь к нему приблизиться.
Однако после того, как одна из игрунок всё же подошла ближе, интерес быстро передался остальным членам группы. Практически все животные вскоре собрались вокруг тыквы и начали доставать из нее лакомство и делить между собой.
В итоге каждый примат смог попробовать необычное лакомство с сюрпризом.
