Хватит писать письма: 5 мест в Петербурге, где вы встретите Деда Мороза лично

В преддверии Нового года сердца детей и взрослых замирают в ожидании чуда. Возникает неизбежный вопрос: дойдет ли заветное письмо, прочитает ли главный волшебник все сокровенные желания?
При этом встретить Деда Мороза не так сложно. В Северной столице у него есть резиденции.
Временные владения в сердце Северной столицы
Волшебный дедушка прибывает в Санкт-Петербург ближе к праздникам и обустраивает не одну, а сразу несколько мини-резиденций, часто на базе крупных ярмарочных площадок.
Центральная новогодняя активность разворачивается на Манежной площади и прилегающих территориях. Здесь, помимо торговых рядов, появляется «Рождественская гостиная» — Домик Деда Мороза, функционирующий как тематическая фотозона.
Главный новогодний персонаж появляется там периодически, “охотно принимает гостей и общается, фотографируется с ними”.
Почтовый ящик для писем устанавливается, как правило, в середине декабря, и корреспонденция оттуда регулярно отправляется прямиком в Великий Устюг.
Помимо Манежной площади, Дома Деда Мороза будут доступны и на других знаковых локациях города — на Московской, Дворцовой, в Никольских рядах, а также в Кронштадте и на Васильевском острове.
Дом Деда Мороза в Шуваловке: ярмарка и сказка
Русская деревня Шуваловка, представляющая собой этнопарк с развитой инфраструктурой, ежегодно преображается к Новому году, открывая двери в Дом главного волшебника. Резиденция работает весь декабрь.
Личное общение со сказочным дедушкой — лишь часть программы. Гостям предлагают посетить “каток, аттракционы, мастер-классы, страусиную ферму, скотный двор”.
Важно отметить, что все посетители волшебного домика получат подарки. Их, как и само посещение, необходимо бронировать заранее.
Специалисты советуют “на поездку лучше выделить целый день, чтобы оценить все развлечения, которые предлагает площадка”, а для отдыха предусмотрены кафе, ресторан и настоящая русская баня.
Встреча с волшебником в Усадьбе Богословка
Этнопарк деревянного зодчества Богословка готовит масштабную рождественскую программу. Личная встреча и общение со сказочным дедушкой здесь организованы с 16 декабря по 19 января. Продолжительность программы составляет два часа.
Посетителей ждут активные развлечения: “игры, хороводы, квесты”, а также мастер-классы по созданию сувениров. Кульминацией становится театрализованное представление и “чаепитие с Дедом Морозом”.
Приезд в Богословку требует заблаговременного планирования и согласования с администрацией, поскольку предусмотрены и дополнительные услуги по запросу.
Карамельная фабрика: квест и волшебство
Уникальное предложение ждет желающих в деревне Малые Горки, где расположилась Карамельная фабрика Деда Мороза. Здесь гостям предлагают не просто встречу, а увлекательную экскурсию-квест, которая длится 1 час 20 минут.
В программу включены “мастер-класс по карамелеварению”, осмотр русской избы с элементами шоу, а также “преодоление козней Бабы Яги”.
Интерактив завершится дружеским чаепитием, объятиями и с Бабой Ягой, и с Дедом Морозом.
Посетителям фабрики предстоит “самим совершить волшебство – зажечь сказочную свечу, исполняющую желания”, завершая визит на высокой ноте исполнения желаний.
|Локация
|Район/Город
|Адрес
|Телефон
|Продолжительность
|Дополнительные активности
|Особенности
|Домик Деда Мороза (Главная ярмарка)
|Манежная площадь и прилегающие улицы, СПб
|Манежная площадь
|Не указан (проверить на сайте правительства СПб)
|Периодические появления
|Фотозона, общение, почтовый ящик (письма в Великий Устюг)
|Работает на базе ярмарки
|Домики Деда Мороза (дополнительные)
|Московская площадь, Дворцовая площадь, Никольские ряды, Кронштадт, Васильевский остров, СПб
|Уточнять на сайтах правительства СПб
|Уточнять во второй половине декабря
|Не указано
|Общение, фото
|Временные на ярмарках
|Дом Деда Мороза в Шуваловке
|Петергоф (СПб)
|Санкт-Петербургское ш., 111Б
|+7(931)980-65-80
|Целый день рекомендуется
|Каток, аттракционы, мастер-классы, страусиная ферма, скотный двор, кафе, баня
|Подарки для всех, обязательное бронирование
|Усадьба Богословка
|Всеволожский район, Ленобласть
|Невский лесопарк, вл. 1
|+7(981)294-28-29
|2 часа
|Игры, хороводы, квесты, мастер-классы по сувенирам, театр, экскурсия, чаепитие
|Групповые услуги, дополнительные по запросу, бронирование обязательно
|Карамельная фабрика Деда Мороза
|Ломоносовский район, Ленобласть
|Д. Малые Горки, вл. 30В
|+7(812)409-34-05
|1 час 20 мин
|Экскурсия-квест, мастер-класс по карамели, шоу в избе, интерактив с Бабой Ягой, фотосессия, зажигание свечи, чаепитие
|Костюмированный квест, бронирование обязательно
