Хватит писать письма: 5 мест в Петербурге, где вы встретите Деда Мороза лично

Жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области не нужно полагаться на почтовую удачу — можно лично обратиться к Деду Морозу, посетив одну из его многочисленных резиденций.

В преддверии Нового года сердца детей и взрослых замирают в ожидании чуда. Возникает неизбежный вопрос: дойдет ли заветное письмо, прочитает ли главный волшебник все сокровенные желания?

При этом встретить Деда Мороза не так сложно. В Северной столице у него есть резиденции.

Временные владения в сердце Северной столицы

Волшебный дедушка прибывает в Санкт-Петербург ближе к праздникам и обустраивает не одну, а сразу несколько мини-резиденций, часто на базе крупных ярмарочных площадок.

Центральная новогодняя активность разворачивается на Манежной площади и прилегающих территориях. Здесь, помимо торговых рядов, появляется «Рождественская гостиная» — Домик Деда Мороза, функционирующий как тематическая фотозона.

Главный новогодний персонаж появляется там периодически, “охотно принимает гостей и общается, фотографируется с ними”.

Почтовый ящик для писем устанавливается, как правило, в середине декабря, и корреспонденция оттуда регулярно отправляется прямиком в Великий Устюг.

Помимо Манежной площади, Дома Деда Мороза будут доступны и на других знаковых локациях города — на Московской, Дворцовой, в Никольских рядах, а также в Кронштадте и на Васильевском острове.

Дом Деда Мороза в Шуваловке: ярмарка и сказка

Русская деревня Шуваловка, представляющая собой этнопарк с развитой инфраструктурой, ежегодно преображается к Новому году, открывая двери в Дом главного волшебника. Резиденция работает весь декабрь.

Личное общение со сказочным дедушкой — лишь часть программы. Гостям предлагают посетить “каток, аттракционы, мастер-классы, страусиную ферму, скотный двор”.

Важно отметить, что все посетители волшебного домика получат подарки. Их, как и само посещение, необходимо бронировать заранее.

Специалисты советуют “на поездку лучше выделить целый день, чтобы оценить все развлечения, которые предлагает площадка”, а для отдыха предусмотрены кафе, ресторан и настоящая русская баня.

Встреча с волшебником в Усадьбе Богословка

Этнопарк деревянного зодчества Богословка готовит масштабную рождественскую программу. Личная встреча и общение со сказочным дедушкой здесь организованы с 16 декабря по 19 января. Продолжительность программы составляет два часа.

Посетителей ждут активные развлечения: “игры, хороводы, квесты”, а также мастер-классы по созданию сувениров. Кульминацией становится театрализованное представление и “чаепитие с Дедом Морозом”.

Приезд в Богословку требует заблаговременного планирования и согласования с администрацией, поскольку предусмотрены и дополнительные услуги по запросу.

Карамельная фабрика: квест и волшебство

Уникальное предложение ждет желающих в деревне Малые Горки, где расположилась Карамельная фабрика Деда Мороза. Здесь гостям предлагают не просто встречу, а увлекательную экскурсию-квест, которая длится 1 час 20 минут.

В программу включены “мастер-класс по карамелеварению”, осмотр русской избы с элементами шоу, а также “преодоление козней Бабы Яги”.

Интерактив завершится дружеским чаепитием, объятиями и с Бабой Ягой, и с Дедом Морозом.

Посетителям фабрики предстоит “самим совершить волшебство – зажечь сказочную свечу, исполняющую желания”, завершая визит на высокой ноте исполнения желаний.

Локация Район/Город Адрес Телефон Продолжительность Дополнительные активности Особенности Домик Деда Мороза (Главная ярмарка) Манежная площадь и прилегающие улицы, СПб Манежная площадь Не указан (проверить на сайте правительства СПб) Периодические появления Фотозона, общение, почтовый ящик (письма в Великий Устюг) Работает на базе ярмарки Домики Деда Мороза (дополнительные) Московская площадь, Дворцовая площадь, Никольские ряды, Кронштадт, Васильевский остров, СПб Уточнять на сайтах правительства СПб Уточнять во второй половине декабря Не указано Общение, фото Временные на ярмарках Дом Деда Мороза в Шуваловке Петергоф (СПб) Санкт-Петербургское ш., 111Б +7(931)980-65-80 Целый день рекомендуется Каток, аттракционы, мастер-классы, страусиная ферма, скотный двор, кафе, баня Подарки для всех, обязательное бронирование Усадьба Богословка Всеволожский район, Ленобласть Невский лесопарк, вл. 1 +7(981)294-28-29 2 часа Игры, хороводы, квесты, мастер-классы по сувенирам, театр, экскурсия, чаепитие Групповые услуги, дополнительные по запросу, бронирование обязательно Карамельная фабрика Деда Мороза Ломоносовский район, Ленобласть Д. Малые Горки, вл. 30В +7(812)409-34-05 1 час 20 мин Экскурсия-квест, мастер-класс по карамели, шоу в избе, интерактив с Бабой Ягой, фотосессия, зажигание свечи, чаепитие Костюмированный квест, бронирование обязательно

