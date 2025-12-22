Городовой / Полезное / Пшик этого средства будет стоить вам ТВ: матрицу не воскресят даже в сервисном центре (а деньги сдерут)
Опубликовано: 22 декабря 2025 14:32
Фото: Городовой.ру

Учимся убирать пыль с телевизора правильно.

Нельзя чистить телевизор подручными средствами — это самый быстрый путь убить дорогую технику. Распылять любую жидкость прямо на экран — смертный приговор для матрицы: влага затекает под рамку, вызывает коррозию и короткое замыкание.

Использовать средства для стекол, спирт, ацетон или бытовую химию — значит гарантированно растворить антибликовое покрытие. Экран покроется нестираемыми мутными пятнами и потеряет контрастность.

Даже безобидные, на первый взгляд, бумажные салфетки и грубые губки оставляют микроцарапины. В них набивается пыль, и изображение постепенно тускнеет. Сервисные центры подтверждают: каждая десятая поломка матрицы — результат именно такой «чистки».

Единственный безопасный способ — микрофибра и дистиллированная вода или специальный спрей без аммиака и спирта. И никогда не наносите жидкость на экран — только на салфетку.

Телевизор перед чисткой нужно обязательно выключить из розетки. Иначе последствия могут быть самыми печальными — от короткого замыкания до полной гибели матрицы.

Автор:
Игорь Мустафин
