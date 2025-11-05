Городовой / Общество / «Чуть больше пол-литра за 200 рублей»: выгодно ли самому делать домашнее безлактозное молоко
«Чуть больше пол-литра за 200 рублей»: выгодно ли самому делать домашнее безлактозное молоко

Опубликовано: 5 ноября 2025 18:30
globallookpress/ LANTYUKHOV SERGEY; Баранов Владимир

Как сделать миндальное и рисовое молоко своими руками?

В эпоху здорового питания и осознанного потребления, домашнее растительное молоко набирает популярность.

Шеф-повар Станислав Спиваков поделился с порталом «Городовой» простыми рецептами приготовления миндального и рисового молока, а также рассказал о выгодности этого процесса.

Пошаговый рецепт домашнего миндального молока

Приготовление миндального молока, по словам шеф-повара, не займет много времени.

Святослав Спиваков
Святослав Спиваков Шеф-повар
«Добавляем 200 грамм миндаля и 600 грамм воды. Замачиваем на ночь», — начинает Спиваков.

Утром нужно старую воду слить, затем обдать кипяченой водой или проварить 15 минут.

«Еще раз добавляем 600 миллилитров воды. Блендерим до однородной массы. И процеживаем через сито с марлей».

Готовое молоко хранится в течение двух-трех дней, не более.

Почему рисовое молоко — бюджетная альтернатива?

Рецепт рисового молока также прост. «100 грамм риса и около литра воды», — таков основной пропорциональный расклад. Рис можно «предварительно обжарить на сковородке, чтобы раскрылся аромат».

«Заливаем его водой, чтобы покрывало все зерна и оставляем на ночь в холодильнике».

«Утром промываем, процеживаем и добавляем 750 мл воды. Блендерим до однородной массы, ставим на плиту, доводим до кипения, до загущения массы. Затем процеживаем через сито с марлей. Все, молоко готово».

Миндальное молоко — стоит ли игра свеч?

Шеф-повар отмечает, что «практически любое молоко эквивалентно» готовится по схожему принципу. Однако, когда речь заходит о цене, домашнее миндальное молоко может оказаться дороже магазинного.

«По цене у нас миндаль 100 грамм плюс-минус 100 рублей. То есть, если мы берем 200 на 600, это 200 рублей. То есть, 200 рублей у нас выйдет чуть больше пол-литра молока. То есть, естественно, в магазине это будет дешевле».

«Если делать рисовое молоко, то оно будет, конечно, гораздо дешевле», — добавляет Спиваков.

Для рисового молока рекомендуется использовать бурый рис, который в среднем стоит 120-150 рублей за килограмм.

«100 грамм за 12 рублей выйдет там чуть больше пол-литра».

Таким образом, рисовое молоко выгодно.

«А остальные надо все это считать, смотреть плюс-минус по цене. Но если делать именно миндальное, то, мне кажется, в магазине дешевле».

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
