Охта под контролем: после гибели рыбы Росприроднадзор идет с проверкой в «Водоканал»

Управление по охране окружающей среды Северо-Западного региона приступит к проверке деятельности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по поручению прокуратуры.
Поводом для проведения этого контроля послужило ухудшение качества воды в реке Охта, что связывают с попаданием неочищенных сточных вод в Муринский ручей, который впадает в эту реку.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, местные жители сообщили о массовой гибели рыбы, которая наблюдается в реке. Также стали известны результаты лабораторных исследований водных проб, взятых из Охты.
В ходе анализов было зафиксировано превышение предельно допустимых норм содержания ряда загрязняющих соединений. Перечень выявленных веществ включает аммоний-ион, нефтепродукты, поверхностно-активные соединения и взвешенные частицы.
Ранее представители городских властей официально подтвердили факт утечки сточных вод в Муринский ручей, причиной которой стала авария на участке у улицы Харченко.