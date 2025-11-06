Городовой / Город / Охта под контролем: после гибели рыбы Росприроднадзор идет с проверкой в «Водоканал»
Город

Охта под контролем: после гибели рыбы Росприроднадзор идет с проверкой в «Водоканал»

Опубликовано: 6 ноября 2025 04:00
В воде реки зафиксировано превышение установленных норм содержания загрязняющих веществ.

Управление по охране окружающей среды Северо-Западного региона приступит к проверке деятельности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по поручению прокуратуры.

Поводом для проведения этого контроля послужило ухудшение качества воды в реке Охта, что связывают с попаданием неочищенных сточных вод в Муринский ручей, который впадает в эту реку.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, местные жители сообщили о массовой гибели рыбы, которая наблюдается в реке. Также стали известны результаты лабораторных исследований водных проб, взятых из Охты.

В ходе анализов было зафиксировано превышение предельно допустимых норм содержания ряда загрязняющих соединений. Перечень выявленных веществ включает аммоний-ион, нефтепродукты, поверхностно-активные соединения и взвешенные частицы.

Ранее представители городских властей официально подтвердили факт утечки сточных вод в Муринский ручей, причиной которой стала авария на участке у улицы Харченко.

Автор:
Юлия Аликова
Город
