Отлупи ближнего своего: как выбрать веник для похода в баню

В интервью порталу «Городовой» Андрей Акли, профессиональный массажист, пармастер Русской Бани, член ассоциации международной ассоциации массажистов и член ОБС (организация Банных специалистов), подробно разобрал главный банный инструмент — веник.
Первое правило — никогда не покупать «прошлогодний урожай». Свежий веник должен быть именно зеленого цвета, а не серовато-желтого. Лист должен быть плотным и упругим на ощупь — если он сухой и крошится в руках, все полезные свойства уже утрачены.
«Такой веник для полезности и опарения не подойдет», — категорично заявляет Акли.
Особое внимание Акли уделяет породам, отдавая профессиональное предпочтение дубу, но не любому. Он отмечает, что качество сильно зависит от региона сбора:
«Есть северо-запад, есть московский регион, есть псковский, белорусский, краснодарский, кавказский. Мне нравится канадский сорт». Важен и экологический фактор — веники, собранные у дороги, брать нельзя.
Но даже идеальный веник можно испортить неправильным запариванием. Классическая ошибка — превратить его в кипятке в бесформенную мочалку.
Технология от мастера проста, но требует точности: сначала сполоснуть в холодной воде, чтобы снять пыль, а затем буквально на 30-60 секунд опустить в горячую воду (60-70°C), но ни в коем случае не в кипяток.
«Если свыше двух минут держат в горячей воде, все дубильные полезные вещества остаются в растворе», — объясняет Акли. Правильно подготовленный инструмент должен оставаться полужестким и упругим — только так он сможет эффективно захватывать и нагнетать пар.