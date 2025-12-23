Городовой / Полезное / Отлупи ближнего своего: как выбрать веник для похода в баню
Отлупи ближнего своего: как выбрать веник для похода в баню

Опубликовано: 23 декабря 2025 09:18
веник
Фото: Городовой.ру

А еще рассказали, как подготовить его.

В интервью порталу «Городовой» Андрей Акли, профессиональный массажист, пармастер Русской Бани, член ассоциации международной ассоциации массажистов и член ОБС (организация Банных специалистов), подробно разобрал главный банный инструмент — веник.

Первое правило — никогда не покупать «прошлогодний урожай». Свежий веник должен быть именно зеленого цвета, а не серовато-желтого. Лист должен быть плотным и упругим на ощупь — если он сухой и крошится в руках, все полезные свойства уже утрачены.

«Такой веник для полезности и опарения не подойдет», — категорично заявляет Акли.

Особое внимание Акли уделяет породам, отдавая профессиональное предпочтение дубу, но не любому. Он отмечает, что качество сильно зависит от региона сбора:

«Есть северо-запад, есть московский регион, есть псковский, белорусский, краснодарский, кавказский. Мне нравится канадский сорт». Важен и экологический фактор — веники, собранные у дороги, брать нельзя.

Но даже идеальный веник можно испортить неправильным запариванием. Классическая ошибка — превратить его в кипятке в бесформенную мочалку.

Технология от мастера проста, но требует точности: сначала сполоснуть в холодной воде, чтобы снять пыль, а затем буквально на 30-60 секунд опустить в горячую воду (60-70°C), но ни в коем случае не в кипяток.

«Если свыше двух минут держат в горячей воде, все дубильные полезные вещества остаются в растворе», — объясняет Акли. Правильно подготовленный инструмент должен оставаться полужестким и упругим — только так он сможет эффективно захватывать и нагнетать пар.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
