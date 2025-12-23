Почему жителям Кудрово снова придётся ждать метро: названа новая, но не окончательная дата

В Кудрово открытие станции метро запланировано на 2029 год. О сроках рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время прямого эфира с жителями.
Дрозденко подчеркнул, что исполнение всех обязательств региона будет завершено своевременно.
"Город называет разные сроки, сейчас называют 2029 год. Мне сложно говорить за город.
Мы со своей стороны всё, что зависит от Ленинградской области, как мы давали обязательства, — до конца 2027 года — подъездные пути, развороты, стоянки — всё это выполним", — сообщил Александр Дрозденко.
