Почему жителям Кудрово снова придётся ждать метро: названа новая, но не окончательная дата
Почему жителям Кудрово снова придётся ждать метро: названа новая, но не окончательная дата

Опубликовано: 23 декабря 2025 08:08
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Губернатор Ленинградской области заявил, что регион выполнит все необходимые работы в установленные сроки.

В Кудрово открытие станции метро запланировано на 2029 год. О сроках рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время прямого эфира с жителями.

Дрозденко подчеркнул, что исполнение всех обязательств региона будет завершено своевременно.

"Город называет разные сроки, сейчас называют 2029 год. Мне сложно говорить за город.
Мы со своей стороны всё, что зависит от Ленинградской области, как мы давали обязательства, — до конца 2027 года — подъездные пути, развороты, стоянки — всё это выполним", — сообщил Александр Дрозденко.

Ранее появилась информация о демонтаже временного ограждения на станции метро «Кировский завод».

Юлия Аликова
