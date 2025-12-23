Последний взмах крыльев над Невой: 26 декабря в Петербурге заканчиваются технические разводки мостов

В Санкт-Петербурге завершаются сезонные профилактические работы на переправах. Завершение технических разводок запланировано на 26 декабря.
Троицкий мост станет последним, который разведут в этом году, сообщила пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».
Эта процедура необходима для проведения обслуживания. Переправу поднимут в ночь с 22 на 23 декабря, а затем — с 25 на 26 декабря. О таких сроках предупредили в городской организации, отвечающей за обслуживание мостов.
В ноябре разводки переправ проводились 31 раз. В зимний период специалисты продолжат ремонт и обслуживание мостовых конструкций. Эти работы проводят, чтобы подготовить мосты к открытию нового судоходного сезона.
Ранее стало известно, что Санкт-Петербург был отмечен на втором месте по привлекательности для туристов среди всех российских регионов по итогам 2025 года.