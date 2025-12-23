Городовой / Город / Последний взмах крыльев над Невой: 26 декабря в Петербурге заканчиваются технические разводки мостов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
История одного фото: дикий авторынок в Петербурге, которого больше нет Город
Хакнуть систему: как РЖД и авиакомпании заставляют пенсионеров переплачивать и можно ли это исправить Общество
Сосновый переполох: в Северной столице тайно изымали новогодних красавиц с подпольной елочной ярмарки Город
Сохранить ясный ум и трезвую память в Петербурге поможет хитрость: необычный совет местных Полезное
Странная диагональ на карте Петербурга: кто или что заставило архитекторов «изгибаться» Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Последний взмах крыльев над Невой: 26 декабря в Петербурге заканчиваются технические разводки мостов

Опубликовано: 23 декабря 2025 23:00
Последний взмах крыльев над Невой: 26 декабря в Петербурге заканчиваются технические разводки мостов
Последний взмах крыльев над Невой: 26 декабря в Петербурге заканчиваются технические разводки мостов
Global Look Press / Zamir Usmanov

В зимний период планируется проведение ремонта и технического обслуживания переправ между навигационными сезонами.

В Санкт-Петербурге завершаются сезонные профилактические работы на переправах. Завершение технических разводок запланировано на 26 декабря.

Троицкий мост станет последним, который разведут в этом году, сообщила пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Эта процедура необходима для проведения обслуживания. Переправу поднимут в ночь с 22 на 23 декабря, а затем — с 25 на 26 декабря. О таких сроках предупредили в городской организации, отвечающей за обслуживание мостов.

В ноябре разводки переправ проводились 31 раз. В зимний период специалисты продолжат ремонт и обслуживание мостовых конструкций. Эти работы проводят, чтобы подготовить мосты к открытию нового судоходного сезона.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург был отмечен на втором месте по привлекательности для туристов среди всех российских регионов по итогам 2025 года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью