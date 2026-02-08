Городовой / Полезное / Не "Каскад" и не "Пикси": женщины за 50 к весне выбирают эту стрижку - молодит и укладывать проще простого
Не "Каскад" и не "Пикси": женщины за 50 к весне выбирают эту стрижку - молодит и укладывать проще простого

Опубликовано: 8 февраля 2026 02:18
 Проверено редакцией
Legion-Media

В ожидании весны, когда можно будет снять шапку, женщины задумываются, какую стрижку выбрать. Для женщин средних лет долго были в тренде "Каскад" и "Пикси". Но в последнее время дамы за 50 полюбили мягкий боб с текстурными слоями и удлинённой чёлкой. Почему эта стрижка сезон за сезоном остается актуальной, пишет ИА SevastopolMedia.

Секрет успеха стрижки в том, что она эффектно смотрится и без сложной укладки.

  • Мягкие слои и текстура визуально добавляют волосам густоты, что особенно ценно с возрастом. Удлинённая косая чёлка придает моложавый свежий вид.
  • Мягкий боб хорошо смотрится на седых волосах. Он не требует частого окрашивания, а сама седина в этой стрижке выглядит как стильное мелирование.
  • Утром достаточно нанести каплю мусса, взбить волосы пальцами у корней и дать им высохнуть естественным образом — укладка готова.
  • Стрижку можно адаптировать под любой тип лица.

Как сохранить идеальную форму?

Чтобы стрижка всегда выглядела безупречно, достаточно трёх простых правил: обновляйте кончики у мастера каждые 6-8 недель, никогда не пренебрегайте термозащитой при укладке феном и используйте лёгкие текстурирующие спреи или воск вместо тяжёлых средств для укладки.

Мягкий боб — это выбор в пользу стиля, который говорит о внутренней гармонии, уверенности и принятии своей естественной красоты во всём её многообразии.

Ранее Городовой рассказал, как закрасить седину с помощью крупы и кофе.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
