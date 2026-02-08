4 хитрости при посеве - и эустома растет как ошалелая: зацветет раньше петуний

Эустома становится все более популярной у цветоводов, несмотря на свою капризность и особые требования. Чтобы добиться пышного и продолжительного цветения этого изящного растения, важно учитывать несколько важных моментов. Главными секретами выращивания однолетника поделился автор канала "Ученый агроном". Благодаря им вырастить эустому получится даже у начинающих садоводов.

Во-первых, по мнению эксперта, если вы хотите наслаждаться цветением в летний период, то семена лучше высевать в начале года. Примерно в январе или феврале. Посев сразу в открытый грунт не даст растению достаточно времени для полноценного развития и формирования бутонов.

Во-вторых, стоит помнить, что семена эустомы обладают невысокой всхожестью. Чтобы повысить шансы на успешное прорастание, рекомендуется предварительно обработать их слабым раствором марганцовки. При посадке семенной материал не нужно засыпать землей. Это может затруднить появление всходов.

В-третьих, почва для выращивания должна быть легкой и питательной. Это даст растениям необходимые условия для роста. Первые ростки обычно появляются через две-три недели после посева.

В-четвертых, когда у рассады появится по 3 настоящих листочка, наступает время для пикировки. Пересаживать молодые растения в открытый грунт лучше в конце мая, выбирая для этого солнечное и защищенное от ветра место. Такие условия помогут эустоме чувствовать себя комфортно и радовать своим цветением.

"Выращиванием эустомы я занимаюсь уже давно и наизусть изучила требования "капризули". Самое главное - успеть вовремя посеять семена. Промедление сильно затянет появление первых бутонов. Ведь каждому садоводу хочется наблюдать цветение растения максимально продолжительное время", - поделилась опытом Зинаида из Московской области.

