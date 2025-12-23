Городовой / Город / Петербуржцам приготовили новогодний квест: какие улицы станут ловушкой для автомобилистов с 25 декабря
Петербуржцам приготовили новогодний квест: какие улицы станут ловушкой для автомобилистов с 25 декабря

Опубликовано: 23 декабря 2025 12:36
В Красносельском и Московском районах Петербурга с 25 декабря временно введут ограничения движения транспорта.

В двух районах Санкт-Петербурга на ближайшее время вводятся изменения организации дорожного движения. Основная причина — проведение работ по обновлению инженерных сетей и реконструкция коммуникаций. Эти меры начнут действовать уже 25 декабря, сообщает пресс-служба ГАТИ.

В Красносельском районе на боковой части Петергофского шоссе, где оно пересекается с улицей Доблести, будет ограничено движение транспорта.

Причиной стала реконструкция городского водопровода. Проезд закроют в сторону от здания №27, литера К, до дома №21, литера А, с 25 по 31 декабря.

Также в Московском районе ожидаются долгосрочные ограничения. С 25 декабря 2023 года по 7 февраля 2026 года движение по Алтайской улице будет полностью прекращено на участке между Московским проспектом и Демонстрационным проездом. Это связано с работами по обновлению тепловых сетей.

Для автомобилистов предусмотрены маршруты объезда по Московскому проспекту и улице Типанова.

Ранее 22 декабря в центре города были временно закрыты для транспорта несколько ключевых улиц. Это произошло в связи с проведением неформальной встречи представителей некоторых государств бывшего СССР.

Автор:
Юлия Аликова
