Петербуржцам раскрыли секрет резкого снижения инфляции: вот кто повлиял на цены

В ноябре 2025 года в Санкт-Петербурге инфляция составила 6,37%. Несмотря на то, что этот уровень оказался немного выше по сравнению с октябрьским, он по-прежнему ниже, чем средний по стране, сообщает Neva.Today со ссылкой на Банк России.
Основной причиной роста, по оценке специалистов, стало подорожание продовольственных товаров.
Цены на большинство продуктов заметно увеличились, тогда как стоимость непродовольственной продукции и услуг изменилась незначительно.
По мнению аналитиков, причина заключается в увеличившихся расходах производителей и поставщиков. На сыр, напротив, отмечено снижение стоимости из-за расширения производства внутри страны.
Годовой темп инфляции в городе осенью стал самым низким за последние годы. По прогнозу, в 2026 году ожидается снижение роста цен до 4–5%, после чего ситуация должна стабилизироваться.
Эксперты считают такой показатель оптимальным для экономической устойчивости.
