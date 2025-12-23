Городовой / Город / Петербуржцам раскрыли секрет резкого снижения инфляции: вот кто повлиял на цены
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Костылева не уходит: фигуристка продолжит выступать в шоу Плющенко Город
В Роскачестве назвали самый опасный холодец: кишечная палочка кишмя кишит в ваших любимых брендах Полезное
Скульптуры, которые смеются: где в Петербурге спрятан бравый солдат Город
Застройщики больше не спасутся: правительство решило вернуть штрафы за опоздания Город
Семь мостов, одно желание: мистическая точка на карте Петербурга, куда идут за желаемым Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Лайфхак Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Петербуржцам раскрыли секрет резкого снижения инфляции: вот кто повлиял на цены

Опубликовано: 23 декабря 2025 08:36
Петербуржцам раскрыли секрет резкого снижения инфляции: вот кто повлиял на цены
Петербуржцам раскрыли секрет резкого снижения инфляции: вот кто повлиял на цены
Городовой ру

В Санкт-Петербурге годовая инфляция снизилась до 6,4 процента.

В ноябре 2025 года в Санкт-Петербурге инфляция составила 6,37%. Несмотря на то, что этот уровень оказался немного выше по сравнению с октябрьским, он по-прежнему ниже, чем средний по стране, сообщает Neva.Today со ссылкой на Банк России.

Основной причиной роста, по оценке специалистов, стало подорожание продовольственных товаров.

Цены на большинство продуктов заметно увеличились, тогда как стоимость непродовольственной продукции и услуг изменилась незначительно.

По мнению аналитиков, причина заключается в увеличившихся расходах производителей и поставщиков. На сыр, напротив, отмечено снижение стоимости из-за расширения производства внутри страны.

Годовой темп инфляции в городе осенью стал самым низким за последние годы. По прогнозу, в 2026 году ожидается снижение роста цен до 4–5%, после чего ситуация должна стабилизироваться.

Эксперты считают такой показатель оптимальным для экономической устойчивости.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью