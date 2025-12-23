Городовой / Полезное / Чем наша баня лучше финской сауны: объясняем разницу между париться и жариться
Чем наша баня лучше финской сауны: объясняем разницу между париться и жариться

Опубликовано: 23 декабря 2025 18:30
сауна против бани
Фото: Городовой.ру

Многие до сих пор считают, что это одно и то же.

В разговоре с «Городовым» Андрей Акли, профессиональный массажист, пармастер Русской Бани, член ассоциации международной ассоциации массажистов и член ОБС (организация Банных специалистов), не просто провел границу между банями и саунами, а объяснил разницу с точки зрения физиологии и пользы.

Сауна — это царство сухого пара с экстремально высокой температурой, что, по мнению эксперта, создает риски.

«В сауне исключительно сухой пар. Где есть риск обжечь легкие, внутренние гортани», — говорит он.

Такой режим требует особой техники дыхания (нос-рот) и строгого лимита времени — не более 10 минут за заход, иначе не избежать головокружения и учащенного сердцебиения.

Главный недостаток, с точки зрения пармастера, — низкая эффективность: чтобы раскрыть поры сухим жаром, нужно гораздо больше времени и усилий для организма. Словом, человек в сауне жарится.

Русская же парная, с её мягким, влажным паром, работает иначе и, по убеждению Акли, полезнее.

«КПД для здоровья в сауне очень маленький процент по сравнению именно с русской парной», — утверждает он.

Влажный пар действует мягче и глубже: он быстрее раскрывает поры, способствует активному очищению дыхательных путей и выведению слизи, улучшает циркуляцию крови и лимфы.

«При сауне очень долго, ведь надо сидеть, чтобы поры открыть. А влажная парная, она ведь сразу поры открывает», — резюмирует эксперт. Таким образом, выбор между ними — это выбор между экстремальным стрессом для организма и глубоким, системным прогреванием.

Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
