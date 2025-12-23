Чем наша баня лучше финской сауны: объясняем разницу между париться и жариться

В разговоре с «Городовым» Андрей Акли, профессиональный массажист, пармастер Русской Бани, член ассоциации международной ассоциации массажистов и член ОБС (организация Банных специалистов), не просто провел границу между банями и саунами, а объяснил разницу с точки зрения физиологии и пользы.
Сауна — это царство сухого пара с экстремально высокой температурой, что, по мнению эксперта, создает риски.
«В сауне исключительно сухой пар. Где есть риск обжечь легкие, внутренние гортани», — говорит он.
Такой режим требует особой техники дыхания (нос-рот) и строгого лимита времени — не более 10 минут за заход, иначе не избежать головокружения и учащенного сердцебиения.
Главный недостаток, с точки зрения пармастера, — низкая эффективность: чтобы раскрыть поры сухим жаром, нужно гораздо больше времени и усилий для организма. Словом, человек в сауне жарится.
Русская же парная, с её мягким, влажным паром, работает иначе и, по убеждению Акли, полезнее.
«КПД для здоровья в сауне очень маленький процент по сравнению именно с русской парной», — утверждает он.
Влажный пар действует мягче и глубже: он быстрее раскрывает поры, способствует активному очищению дыхательных путей и выведению слизи, улучшает циркуляцию крови и лимфы.
«При сауне очень долго, ведь надо сидеть, чтобы поры открыть. А влажная парная, она ведь сразу поры открывает», — резюмирует эксперт. Таким образом, выбор между ними — это выбор между экстремальным стрессом для организма и глубоким, системным прогреванием.