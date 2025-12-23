В Павловске стоит павильон, который выглядит как «садовый домик» — но именно здесь встречали Александра I после Парижа

За его скромным фасадом скрыта история, куда более торжественная, чем можно ожидать.

В глубине Павловского парка стоит здание, которое легко принять за садовый домик. Но именно здесь встречали Александра I после победы над Наполеоном, звучала музыка для императрицы и устраивались представления, которые современники называли «волшебными».

Павильон, который не должен был быть павильоном

Розовый павильон построил Андрей Воронихин в 1807 году (по другой версии — чуть позже), когда эта часть парка ещё принадлежала Багратиону. Мария Фёдоровна выкупила участок, а Воронихин преобразил его в маленькую резиденцию для отдыха: деревянное здание с куполом, четырьмя портиками в ионическом ордере и высокими окнами.

Название появилось не случайно – вокруг павильона высадили десятки кустов роз, а на фасаде по-французски разместили Pavillon des Roses.

Внутри располагался салон императрицы: восьмиколонная ротонда, росписи гризайль, галерея под куполом и мебель, изготовленная по рисункам Воронихина.

Встреча победителя Наполеона

Самое знаменитое событие связано с летом 1814 года. Мария Фёдоровна готовилась к встрече сына, возвращавшегося из Парижа, — и к павильону за 17 дней пристроили огромный Танцевальный зал по проекту Пьетро Гонзаго.

Художник создал декорации-"обманки": целую "деревню", написанную на натянутых холстах, среди которой разыгрывали сцены в честь победы. На празднике присутствовали лицеисты — в том числе Пушкин.

Зал украсили коринфскими колоннами, четырёхъярусной люстрой, гирляндами из шёлковых роз и росписями на тему воинской славы. Это было одно из самых эффектных пространств Павловска.

Ворота, которые видели цветники, а не лес

К павильону ведут чугунные ворота по рисунку Карла Росси — ампир с необычным декором: вместо акантов розы, маргаритки и васильки. Когда их устанавливали, вокруг почти не было деревьев, и вся поляна была цветущей — отсюда и такая необычная "цветочная торжественность".

Разрушение и возвращение

После революции здесь устраивали выставки и лекции. В годы войны павильон сгорел, превратившись в руины. Восстановление началось только в конце 1970-х: сначала фундамент, затем фасады, потом интерьеры. Полностью отстроенный павильон вернулся к жизни в 1990-е.

Сегодня он выглядит так, будто всегда стоял здесь — лёгкий, праздничный, камерный. Но история его куда драматичнее.