Секрет аншлага «Зенита»: трибуны на одну пятую заполнены туристами

Максим Погорелов, занимающий пост заместителя председателя правления футбольного клуба «Зенит», рассказал о тенденциях посещаемости домашнего стадиона «Газпром Арена».
Он отметил, что среди зрителей каждый пятый оказывается приезжим, сообщает 78.ru.
«Каждый пятый болельщик на "Газпром Арене" — турист», — сообщил Погорелов.
На сегодняшний день лидером российского чемпионата по футболу стал «Краснодар», имеющий 32 балла. Вторая позиция сейчас у ЦСКА с 30 очками, а «Зенит» находится на третьем месте, его результат — 29 баллов.
Ранее клуб «Зенит» был оштрафован на 500 тысяч рублей. Причиной стало появление на стадионе баннера фанатского сектора с оскорблением в адрес главы Министерства спорта.