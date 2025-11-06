Городовой / Город / Секрет аншлага «Зенита»: трибуны на одну пятую заполнены туристами
Секрет аншлага «Зенита»: трибуны на одну пятую заполнены туристами

Опубликовано: 6 ноября 2025 01:00
Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата.

Максим Погорелов, занимающий пост заместителя председателя правления футбольного клуба «Зенит», рассказал о тенденциях посещаемости домашнего стадиона «Газпром Арена».

Он отметил, что среди зрителей каждый пятый оказывается приезжим, сообщает 78.ru.

«Каждый пятый болельщик на "Газпром Арене" — турист», — сообщил Погорелов.

На сегодняшний день лидером российского чемпионата по футболу стал «Краснодар», имеющий 32 балла. Вторая позиция сейчас у ЦСКА с 30 очками, а «Зенит» находится на третьем месте, его результат — 29 баллов.

Ранее клуб «Зенит» был оштрафован на 500 тысяч рублей. Причиной стало появление на стадионе баннера фанатского сектора с оскорблением в адрес главы Министерства спорта.

Юлия Аликова
Город
