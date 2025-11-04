«Невозможно заработать 390 тысяч»: HR-эксперт развенчивает миф о сверхдоходах курьеров

Недавно в сети появилась информация, что курьеры в Петербурге якобы могут зарабатывать до 390 тысяч рублей в месяц, работая без перерыва.

HR-консультант Зулия Лоикова прокомментировала порталу «Городовой» эту информацию, развенчав миф о столь высоких доходах.

Высокие заработки — миф

Зулия Лоикова HR-консультант «Вот я сейчас посмотрела, да, заработать там 390 тысяч рублей в месяц, работая без перерыва курьером в Питере невозможно», — категорично заявляет Лоикова.

По ее мнению, такая сумма может относиться к «каким-то перевозкам на авто без покрытия ГСМ, затрат и так далее», но никак не к работе курьера.

«Заработок курьером зависит от очень многих факторов», — поясняет она, отмечая, что различные сервисы предлагают разные условия.

От 25 до 100 тысяч: Какую зарплату реально получают петербургские курьеры?

«В среднем в Питере курьеры зарабатывают от 25 тысяч рублей до 100 тысяч рублей в месяц. Это вот то, что я вижу», — говорит HR-консультант.

Даже сервисы, такие как «Яндекс.Еда», которые обещают заработок «до 230 тысяч рублей», делают это с важной оговоркой:

«Но это в таком количестве времени, то есть фактически курьер не отдыхает».

Пешие курьеры, по данным Лоиковой, могут рассчитывать на заработок «до 150 тысяч рублей в месяц».

Чем на самом деле платят за курьерские «успехи»?

«Я бы здесь еще учитывала, что вот эта вот якобы высокая заработная плата, она связанная с переработками, с тяжелыми физическими нагрузками, трудом и абсолютно иногда неблагодарными, так скажем, условиями работы», — подчеркивает Лоикова.

Она обращает внимание на штрафные санкции, которые часто применяются к курьерам.

«Бывает так, что кому-то там платят, а кого-то и штрафуют. Если ты опоздал или, допустим, принес заказ, тебе не отвечают, и ты звонишь, тратишь время, у тебя уже идет штраф».

«То есть мы не забываем о том, что у них есть штрафные санкции курьеров. Достаточно часто они лишаются своей заработной платы».

В заключение, эксперт напоминает, что «это очень тяжелый физический труд», который требует значительных усилий и сопряжен с рядом трудностей, далеких от мифических 390 тысяч рублей.