Цвет крышки на бутылке: какую тайну о воде скрывает каждый из оттенков

«Городовой» уточнил у Дмитрия Чумакова, генерального директора агентства маркетинговых исследований Vector Market Research, можно ли по крышке действительно определить тип минеральной воды. Оказалось, что система существует, но работает не всегда.
По словам эксперта, производители нередко используют цветовую логику:
- белая или светло-голубая — дегазированная или слабогазированная вода
- синяя — газированная (иногда это красная крышка)
- зелёная — природная минеральная вода с естественной газированностью
- чёрная — варианты с повышенным уровнем pH
Однако Чумаков подчеркнул: единым стандартом эта маркировка не является. Часть брендов использует фирменные цвета, а восприятие оттенков у покупателей различается. Поэтому надеяться только на крышку нельзя — надпись на этикетке остаётся единственным точным ориентиром.
Как отметил маркетолог, «не совсем фейк», но и не универсальный способ определить воду.