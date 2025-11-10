Городовой / Общество / Цвет крышки на бутылке: какую тайну о воде скрывает каждый из оттенков
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
9 яиц, которые стоят целое состояние: Петербург раскрыл миру главную тайну Фаберже Город
В метро Петербурга туалеты не предусмотрены: что делать, если «прижало» прямо под землей Общество
Недосып никого не прощает: сомнолог о том, как проблемы со сном доводят до депрессии, деменции и травм Город
Что творил граф Строганов в своём «Египетском кабинете»: тайны, которые до сих пор будоражат умы Город
На «Озерках» пассажир сорвался на пути: почему понадобились и «скорая», и спасатели Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Цвет крышки на бутылке: какую тайну о воде скрывает каждый из оттенков

Опубликовано: 10 ноября 2025 13:00
крышки
Цвет крышки на бутылке: какую тайну о воде скрывает каждый из оттенков
Фото: Городовой.ру

Только глянул и все знаешь о составе.

«Городовой» уточнил у Дмитрия Чумакова, генерального директора агентства маркетинговых исследований Vector Market Research, можно ли по крышке действительно определить тип минеральной воды. Оказалось, что система существует, но работает не всегда.

По словам эксперта, производители нередко используют цветовую логику:

  • белая или светло-голубая — дегазированная или слабогазированная вода
  • синяя — газированная (иногда это красная крышка)
  • зелёная — природная минеральная вода с естественной газированностью
  • чёрная — варианты с повышенным уровнем pH

Однако Чумаков подчеркнул: единым стандартом эта маркировка не является. Часть брендов использует фирменные цвета, а восприятие оттенков у покупателей различается. Поэтому надеяться только на крышку нельзя — надпись на этикетке остаётся единственным точным ориентиром.

Как отметил маркетолог, «не совсем фейк», но и не универсальный способ определить воду.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью