Городовой / Город / 9 яиц, которые стоят целое состояние: Петербург раскрыл миру главную тайну Фаберже
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Первый Предпортовый»: в Московском районе Петербурга открыли новый проезд Город
«Потерянный элемент» инфраструктуры: зачем Петербург восстанавливает Речной вокзал Город
Тихая сенсация в Ленинградском зоопарке: редкие рептилии завели потомство Город
«Залить рябину кипятком и оставить на 10-15 минут»: как приготовить сладкое лакомство из горькой ягоды Общество
Праздник по расписанию: в Петербурге торжественно вывели на линию праздничного «Балтийца» Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

9 яиц, которые стоят целое состояние: Петербург раскрыл миру главную тайну Фаберже

Опубликовано: 10 ноября 2025 14:15
Коллекция Фаберже
9 яиц, которые стоят целое состояние: Петербург раскрыл миру главную тайну Фаберже
Городовой ру

История о том, как утраченные шедевры вернулись в Россию и обрели новый дом.

Всё началось в 2004 году, когда предприниматель Виктор Вексельберг выкупил у наследников американского миллиардера Малкольма Форбса уникальную коллекцию изделий фирмы Фаберже.

Она могла быть распродана на аукционе по частям, но вместо этого целиком вернулась в Россию — как единый, почти сказочный трофей культуры.

На основе этой коллекции решили создать музей, и для него выбрали дворец Нарышкиных-Шуваловых — место, где золото и бархат естественны, как дыхание эпохи. Реставрация длилась семь лет и обошлась без государственных средств.

В 2013 году музей открылся — как тихое, но весомое событие: Россия снова увидела свои сокровища.

Девять императорских яиц и тысячи историй

Сегодня в залах музея более четырёх тысяч экспонатов. Но всё внимание — к девяти императорским пасхальным яйцам, созданным мастерами Фаберже для семьи Романовых. Первое — "Курочка" 1885 года, последнее — "Орден Святого Георгия" 1916-го, простое и строгое, как сама эпоха перед бурей.

Каждое яйцо — это не просто украшение, а послание: в них скрыты миниатюрные портреты, часы, кареты, тайные механизмы. Всё — с тем изяществом, где техника соперничает с поэзией.

Когда блеск становится памятью

В залах музея удивительно спокойно. Здесь ценят не блеск, а мастерство и историю вещей. Эти миниатюры рассказывают о времени, когда красота жила в деталях, а работа мастера была почти разговором с материалом.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью