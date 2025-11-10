9 яиц, которые стоят целое состояние: Петербург раскрыл миру главную тайну Фаберже

История о том, как утраченные шедевры вернулись в Россию и обрели новый дом.

Всё началось в 2004 году, когда предприниматель Виктор Вексельберг выкупил у наследников американского миллиардера Малкольма Форбса уникальную коллекцию изделий фирмы Фаберже.

Она могла быть распродана на аукционе по частям, но вместо этого целиком вернулась в Россию — как единый, почти сказочный трофей культуры.

На основе этой коллекции решили создать музей, и для него выбрали дворец Нарышкиных-Шуваловых — место, где золото и бархат естественны, как дыхание эпохи. Реставрация длилась семь лет и обошлась без государственных средств.

В 2013 году музей открылся — как тихое, но весомое событие: Россия снова увидела свои сокровища.

Девять императорских яиц и тысячи историй

Сегодня в залах музея более четырёх тысяч экспонатов. Но всё внимание — к девяти императорским пасхальным яйцам, созданным мастерами Фаберже для семьи Романовых. Первое — "Курочка" 1885 года, последнее — "Орден Святого Георгия" 1916-го, простое и строгое, как сама эпоха перед бурей.

Каждое яйцо — это не просто украшение, а послание: в них скрыты миниатюрные портреты, часы, кареты, тайные механизмы. Всё — с тем изяществом, где техника соперничает с поэзией.

Когда блеск становится памятью

В залах музея удивительно спокойно. Здесь ценят не блеск, а мастерство и историю вещей. Эти миниатюры рассказывают о времени, когда красота жила в деталях, а работа мастера была почти разговором с материалом.