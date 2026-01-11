Квитанции перевернут календарь: почему за коммуналку теперь будем платить иначе

В России с 1 марта изменится дата внесения ежемесячной платы за жилищно-коммунальные услуги. Теперь платить за коммунальные услуги необходимо будет с 15 числа каждого месяца, сообщает ТАСС.
Соответствующий закон был принят для того, чтобы гражданам было удобнее рассчитываться после получения заработной платы.
Перенос срока оплаты касается всех регионов страны. До внесения изменений установленная дата оплаты могла варьироваться, однако теперь единый срок утверждён на федеральном уровне.
