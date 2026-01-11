Городовой / Город / Квитанции перевернут календарь: почему за коммуналку теперь будем платить иначе
Квитанции перевернут календарь: почему за коммуналку теперь будем платить иначе

Опубликовано: 11 января 2026 16:36
 Проверено редакцией
Global Look Press / Elena Mayorova

Срок оплаты коммунальных услуг переносится на 15-е число каждого месяца.

В России с 1 марта изменится дата внесения ежемесячной платы за жилищно-коммунальные услуги. Теперь платить за коммунальные услуги необходимо будет с 15 числа каждого месяца, сообщает ТАСС.

Соответствующий закон был принят для того, чтобы гражданам было удобнее рассчитываться после получения заработной платы.

Перенос срока оплаты касается всех регионов страны. До внесения изменений установленная дата оплаты могла варьироваться, однако теперь единый срок утверждён на федеральном уровне.

Автор:
Юлия Аликова
Город
