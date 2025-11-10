Городовой / Город / Дом будущего из прошлого в Петербурге: секреты сверхсовременной постройки, опередившей своё время на век
Дом будущего из прошлого в Петербурге: секреты сверхсовременной постройки, опередившей своё время на век

Опубликовано: 10 ноября 2025 12:15
Дом будущего из прошлого
Он задумывался как образец будущего — и до сих пор остаётся символом комфорта и стиля.

В 1910 году Первое Российское страховое общество объявило конкурс на проект нового доходного дома. Победили представители одной семьи — Леонтий, Юлий и Альберт Бенуа.

Каждый из них оставил свой след в архитектуре Петербурга, но совместный проект стал их общей визитной карточкой.

Город в миниатюре

К 1912 году на Каменноостровском проспекте вырос целый квартал — 25 парадных, 250 квартир, 12 дворов. У дома была своя электростанция, котельная, прачечная и даже мусоросжигательная печь.

Лифты, телефоны и паровое отопление делали его самым современным зданием своего времени.

Камень, свет и ритм фасадов

Фасады облицевали светлым талькохлоритом, специально привезённым из Швеции. Въезд во двор — через колоннаду из красного гранита. Декор сдержан, но пластичен: готические маскароны соседствуют с классическими пропорциями, а внутренние дворы создают почти театральную перспективу.

Дом, переживший три эпохи

После революции часть квартир "уплотнили", в советское время здесь жили партийные деятели и инженеры, а сегодня — художники, музыканты и молодые семьи.

Дом Бенуа так и остался домом для тех, кто создаёт и хранит культуру города.

Елизавета Астахова
Город
