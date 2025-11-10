Дом будущего из прошлого в Петербурге: секреты сверхсовременной постройки, опередившей своё время на век

Цвет крышки на бутылке: какую тайну о воде скрывает каждый из оттенков

Перейти

Эти новые китайские авто лучше обходить стороной: эксперт назвал марки с дефицитом запчастей

Перейти

«Если не Нива, то что?» Автоэксперт назвал четыре реальные альтернативы легендарному внедорожнику на вторичке

Перейти

Флорист назвал самое опасное растение Ленобласти: его можно перепутать с обычным укропом

Перейти

Домашние роллы, подвиньтесь: какие японские блюда можно приготовить самому

Перейти