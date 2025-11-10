На «Озерках» пассажир сорвался на пути: почему понадобились и «скорая», и спасатели

После того как пассажир упал на рельсы на станции метро «Озерки», туда прибыли спасатели и медицинская бригада. Представители подземки Санкт-Петербурга сообщили, что инцидент произошёл утром 10 ноября.
Прибывшие специалисты оказали пострадавшему всю необходимую помощь.
В связи с происшествием, вход на станцию метро «Проспект просвещения» временно закрыли для пассажиров. Движение поездов от «Парнаса» до «Озерки» приостановили на время проведения аварийных работ.
В 11:10 движение поездов было полностью восстановлено. Сайт 78.ru сообщил, что упавший на пути на станции метро «Озерки» пассажир скончался.
Ранее сообщалось про аналогичное происшествие на участке Кировско-Выборгской линии.