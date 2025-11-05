Облепиха — не только для чая: диетолог объясняет, чем эта солнечная ягода особенно полезна в холода

Эксперт отметил, что облепиха сохраняет полезные качества после термической обработки и может благоприятно воздействовать на людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

В последнее время жители России всё чаще интересуются способами поддержания защитных сил своего организма. Облепиха, считающаяся одним из самых востребованных продуктов, привлекает внимание благодаря содержанию в ней полезных веществ.

Эта ягода оказывает выраженное ранозаживляющее воздействие и помогает справляться с воспалительными процессами, а также способствует нормализации состава крови и поддержке работы пищеварительной системы.

Врач-диетолог и нутрициолог Антон Поляков в беседе с «Абзацем» рассказал, что облепиха может использоваться как в виде домашних напитков или варенья, так и в форме масла.

Специалист подчеркнул, что тепловая обработка, включая варку и кипячение, не лишает ягоду её полезных свойств. Кроме того, она может быть особенно полезна тем, у кого имеются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

«Облепиха — превосходный противовоспалительный, иммуномодулирующий компонент питания за счёт содержания в себе омеги-7. Эта кислота, как и омега-3 и омега-5, часто находится у нас в дефиците»

— отметил Антон Поляков.

Врач напомнил, что около 70% клеток иммунитета присутствуют именно в кишечнике, поэтому регулярное включение облепихи в рацион положительно сказывается на общем состоянии защитных сил.

Ягоды рекомендуются при простудных заболеваниях, воспалительных процессах и нарушениях работы пищеварительной системы.

Обычно её употребляют в составе морсов или варенья, поскольку в свежем виде она довольно кислая.

Для поддержания здоровья достаточно двух приёмов по 1-2 столовым ложкам в сутки. При этом людям с повышенной чувствительностью к продукту стоит начинать с небольших порций и внимательно наблюдать за реакцией организма.

Врач предупредил, что при склонности к аллергии ягода способна вызывать нежелательные проявления.

