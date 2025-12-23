Городовой / Город / «Славянка» выходит на рельсы: объявлен временный маршрут
«Славянка» выходит на рельсы: объявлен временный маршрут

Опубликовано: 23 декабря 2025 14:09
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Маршрут проляжет через Старорусский проспект в обоих направлениях.

Завтра, 24 декабря, начнёт работу временная трамвайная линия под названием «Славянка». Этот маршрут открывается в южной части Санкт-Петербурга.

Отправление предусмотрено от трамвайного депо по адресу Новгородский проспект, 50. Конечный остановочный пункт располагается у дома 5 на Балканской площади, рядом со станцией метро «Купчино», сообщает 78.ru.

Движение в обе стороны будет организовано по Старорусскому проспекту. По пути трамвай будет останавливаться на следующих остановках:

  • Купчино,
  • Волковка,
  • Вилеровский переулок,
  • улица Окуловская,
  • улица Валдайская.

Планируется, что отправление первого рейса состоится в 15:00. Напомним, запуск маршрута намечен на завтра.

Юлия Аликова
Город
