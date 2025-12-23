«Славянка» выходит на рельсы: объявлен временный маршрут

Завтра, 24 декабря, начнёт работу временная трамвайная линия под названием «Славянка». Этот маршрут открывается в южной части Санкт-Петербурга.
Отправление предусмотрено от трамвайного депо по адресу Новгородский проспект, 50. Конечный остановочный пункт располагается у дома 5 на Балканской площади, рядом со станцией метро «Купчино», сообщает 78.ru.
Движение в обе стороны будет организовано по Старорусскому проспекту. По пути трамвай будет останавливаться на следующих остановках:
- Купчино,
- Волковка,
- Вилеровский переулок,
- улица Окуловская,
- улица Валдайская.
Планируется, что отправление первого рейса состоится в 15:00. Напомним, запуск маршрута намечен на завтра.