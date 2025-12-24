Билеты на рубль: как летать почти даром, но с одной странной обязанностью

Авиакомпания «Победа» вновь устроила необычную акцию для пассажиров. С 31 декабря по 2 января жители России могут приобрести билет на внутренний рейс за 1 рубль, если придут в костюме Деда Мороза или Снегурочки и сохранят образ в течение всей поездки.
Главное условие — не снимать праздничную одежду на протяжении полёта, сообщает 78.ru.
Желающим поучаствовать предлагается подойти к стойке регистрации своего рейса, заполнить специальную анкету и ждать завершения регистрации на рейс.
Билеты за символическую сумму выдавались только при наличии свободных мест после основной посадки. .
Эта новогодняя инициатива проходит уже седьмой год подряд. В 2024 году за три дня по такой схеме перелетели 849 пассажиров в праздничных костюмах.
Толпы наряженных Дедов Морозов и Снегурочек в аэропортах в эти дни уже стали привычным явлением.
