После боя курантов — пустые залы: петербургские рестораторы рассказали, почему наплыва не будет
За хвойный аромат — до пяти тысяч: сколько платит Петербург за ёлки
«Славянка» выходит на рельсы: объявлен временный маршрут
Где праздник под запретом: какие города встретят Новый год без залпов и почему Петербургу повезло
Полтысячи петербургских классов проводят последнюю декабрьскую неделю дома
Билеты на рубль: как летать почти даром, но с одной странной обязанностью

Опубликовано: 24 декабря 2025 05:00
Global Look Press / Photoagency Interpress

В новогодние праздники авиакомпания предложит билеты по минимальным ценам при выполнении определённых требований.

Авиакомпания «Победа» вновь устроила необычную акцию для пассажиров. С 31 декабря по 2 января жители России могут приобрести билет на внутренний рейс за 1 рубль, если придут в костюме Деда Мороза или Снегурочки и сохранят образ в течение всей поездки.

Главное условие — не снимать праздничную одежду на протяжении полёта, сообщает 78.ru.

Желающим поучаствовать предлагается подойти к стойке регистрации своего рейса, заполнить специальную анкету и ждать завершения регистрации на рейс.

Билеты за символическую сумму выдавались только при наличии свободных мест после основной посадки. .

Эта новогодняя инициатива проходит уже седьмой год подряд. В 2024 году за три дня по такой схеме перелетели 849 пассажиров в праздничных костюмах.

Толпы наряженных Дедов Морозов и Снегурочек в аэропортах в эти дни уже стали привычным явлением.

Автор:
Юлия Аликова
Город
