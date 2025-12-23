За хвойный аромат — до пяти тысяч: сколько платит Петербург за ёлки

Стоимость искусственных елей увеличилась на 11–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Санкт-Петербурге официальные торговые площадки по продаже новогодних елей открылись 20 декабря. В этом году стоимость живых деревьев достигла 5000 рублей. Данные ценовые показатели заметно превзошли уровень предыдущего года, сообщает 78.ru.

В различных районах города функционирует 70 официальных точек, охватывающих 14 административных округов. На проспекте Энгельса, за ель высотой около 1,5–2 метров, доставленную из Перми, просят 2500 рублей.

Сосна на подставке высотой порядка 120–130 см стоит от 2000 до 2500 рублей, за полноценное дерево просят около 4000.

Самыми доступными остаются ветки ели, которые обойдутся в среднем в 500 рублей. В 2022 году такие ветки предлагались по 300 рублей.

Представители администрации города заявили, что влияние на ценовую политику даже у легальных продавцов отсутствует, и стоимость полностью определяется предпринимателями.

У станции метро «Приморская» работают одновременно три торговые точки, где продавцы конкурируют между собой. В этом районе за двухметровую ель просят 3500 рублей, а сосна может стоить свыше 5000 рублей.

В центре города приобрести елку сложнее: ни в Центральном, ни в Петроградском районах официальных базаров нет.

Покупатели отмечают различия в ценах на новогодние деревья, в зависимости от магазина. Например, датская пихта в одном из крупных интернет-магазинов стоит от 11 000 рублей, а аналогичное дерево из США — от 19 000 рублей.

В обычных магазинах искусственная российская сосна высотой до 190 сантиметров предлагается за 2300 рублей, а ель 200–250 см — по цене 1800 рублей со скидкой.

В большом строительном магазине елку высотой 2 метра, но с редкой хвоей, можно приобрести за 1500 рублей. Большее по объёму дерево или пихта высокого качества стоит до 8500 рублей. В супермаркетах продаются елочные веточки по цене 500 рублей и компактные деревья в горшках — по 1900 рублей со скидкой.

В магазинах и на маркетплейсах встречаются более доступные по цене варианты. За последний год стоимость искусственных елей выросла на 11–15 процентов по сравнению с предыдущим годом. Средняя цена на искусственные ёлки с 1 по 17 декабря составило 3977 рублей.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».