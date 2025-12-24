Где праздник под запретом: какие города встретят Новый год без залпов и почему Петербургу повезло

В преддверии наступающего Нового года в ряде российских городов введён запрет на запуск фейерверков. Как минимум 15 регионов приняли решение ограничить или полностью отказаться от пиротехнических шоу, передает 360.ru.
В то же время в Петербурге и Ленинградской области подобных ограничений не предусмотрено.
В некоторых населённых пунктах, например, в Уфе, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Иркутске и Красноярске, все официальные салюты на Новый год отменены.
Запреты также затронули города Белгород, Брянск, Воронеж, а также Сочи и Геленджик, входящие в Краснодарский край. В Новосибирске ограничения будут действовать на протяжении всех каникул — с 29 декабря до 11 января.
В ряде других регионов, включая Анапу и Омск, жителям рекомендовали воздержаться от запуска пиротехники самостоятельно.
Во Владивостоке, как и в Петербурге с Ленинградской областью, городские власти не планируют организовывать салюты, однако препятствий для запуска фейерверков в специально определённых для этого местах нет.
Таким образом, ограничения на праздничные пиротехнические мероприятия по стране оказались неоднородны.
