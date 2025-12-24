Городовой / Город / Где праздник под запретом: какие города встретят Новый год без залпов и почему Петербургу повезло
Где праздник под запретом: какие города встретят Новый год без залпов и почему Петербургу повезло

Опубликовано: 24 декабря 2025 04:00
В ряде регионов России принято решение отказаться от использования фейерверков в новогоднюю ночь.

В преддверии наступающего Нового года в ряде российских городов введён запрет на запуск фейерверков. Как минимум 15 регионов приняли решение ограничить или полностью отказаться от пиротехнических шоу, передает 360.ru.

В то же время в Петербурге и Ленинградской области подобных ограничений не предусмотрено.

В некоторых населённых пунктах, например, в Уфе, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Иркутске и Красноярске, все официальные салюты на Новый год отменены.

Запреты также затронули города Белгород, Брянск, Воронеж, а также Сочи и Геленджик, входящие в Краснодарский край. В Новосибирске ограничения будут действовать на протяжении всех каникул — с 29 декабря до 11 января.

В ряде других регионов, включая Анапу и Омск, жителям рекомендовали воздержаться от запуска пиротехники самостоятельно.

Во Владивостоке, как и в Петербурге с Ленинградской областью, городские власти не планируют организовывать салюты, однако препятствий для запуска фейерверков в специально определённых для этого местах нет.

Таким образом, ограничения на праздничные пиротехнические мероприятия по стране оказались неоднородны.

Автор:
Юлия Аликова
