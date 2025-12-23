Городовой / Город / Полтысячи петербургских классов проводят последнюю декабрьскую неделю дома
Полтысячи петербургских классов проводят последнюю декабрьскую неделю дома

Опубликовано: 23 декабря 2025 11:17
Global Look Press / Lantyukhov Sergey / news.ru

Из-за вспышки сезонных вирусных заболеваний в Санкт-Петербурге на карантин закрыты около пятисот школьных классов.

В последние дни декабря 519 классов в школах и 65 групп в детских садах были отправлены на обучение вне учебных заведений в связи с повышением числа случаев заболеваний гриппом, ОРВИ и COVID-19 среди детей и подростков.

Комитет по образованию города сообщил, что по состоянию на 23 декабря приостановлены занятия в этих группах и классах, передает Neva.Today. Ученики продолжают осваивать образовательную программу из дома.

Неделей ранее, по сведениям специалистов по санитарному надзору Петербурга и области, отмечался рост числа заболевших сезонными инфекциями, однако, как заверили в ведомстве, пороговые значения по эпидемии в обоих регионах пока не превышены.

Тем не менее количество классов и групп, где приостановили учебу, увеличилось по сравнению с прошлыми неделями. В комментарии комитета подчеркивается, что решение о домашнем обучении связано исключительно с заботой о здоровье детей.

Автор:
Юлия Аликова
