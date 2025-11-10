Что творил граф Строганов в своём «Египетском кабинете»: тайны, которые до сих пор будоражат умы

Новости по теме

В какое время дня нельзя заглядывать в глаза сфинксам на Университетской набережной?

Перейти

Тайна плюшевого мишки рассекречена: от президентского кабинета до инвалидной коляски

Перейти

«Это мода из города, пережившего блокаду»: реакция Парижа на коллекции из Ленинграда

Перейти

Смотреть туда, где не видно: что написано на петербургских сфинксах сверху

Перейти

Кабинеты-кунсткамеры в Эрмитаже: редкие игры, тайники и библейские миниатюры в одном ларце

Перейти