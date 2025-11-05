Городовой / Город / Сладкий камень в животе: почему хурма каждую зиму приводит петербуржцев к хирургу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Государство видит всё: как проценты по вкладам лишают пенсионеров заслуженных выплат Общество
Пособия продлятся сами: в Госдуму внесут закон для малоимущих Город
«Чуть больше пол-литра за 200 рублей»: выгодно ли самому делать домашнее безлактозное молоко Общество
Здесь можно переписать свою судьбу: портал в другой мир находится в Ленобласти Город
Кому аплодировал Петербург: подведены итоги Всероссийской литературной премии имени Алексея Толстого Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Сладкий камень в животе: почему хурма каждую зиму приводит петербуржцев к хирургу

Опубликовано: 5 ноября 2025 16:02
Сладкий камень в животе: почему хурма каждую зиму приводит петербуржцев к хирургу
Сладкий камень в животе: почему хурма каждую зиму приводит петербуржцев к хирургу
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Хирург Мерсаидова сообщила, что в зимний период у россиян чаще возникают случаи необходимости хирургического вмешательства из-за употребления хурмы.

С наступлением холодного времени года врачи в хирургических отделениях российских медучреждений отмечают увеличение числа обращений, связанных с последствиями чрезмерного употребления хурмы.

Этот фрукт ярко выраженного вкуса при избытке в рационе способен стать причиной осложнений, которые могут потребовать срочного врачебного вмешательства.

Хирург Ксения Мерсаидова разъяснила E1.ru, что некоторые разновидности хурмы богаты особыми пищевыми волокнами и дубильными веществами. В желудке эти элементы могут соединяться, формируя плотные комки, называемые фитобезоарами.

Такие образования практически не перевариваются, затрудняя работу желудочно-кишечного тракта вплоть до его закупорки.

Первые признаки проблем проявляются как тяжесть и неприятные ощущения в желудке после употребления фрукта. Однако в наиболее сложных случаях фитобезоар может продвинуться по пищеварительной системе и стать причиной внезапной и опасной непроходимости кишечника.

Такой исход сопровождается риском, что, по словам медиков, способно угрожать жизни и требует немедленной помощи.

Замечено, что у ряда пациентов боль возникает сразу после употребления хурмы. Она может локализоваться как за грудиной, так и в области желудка.

По мнению специалистов, для развития осложнений достаточно двух-трех плодов вяжущих видов хурмы.

Медики советуют соблюдать осторожность при выборе и употреблении этого фрукта. Рекомендуется отдавать предпочтение полностью созревшим сладким сортам с наименьшим содержанием вяжущих компонентов, например, сорту «Королёк», а также не есть две штуки за раз.

При появлении резкой боли или усилении симптомов врачи советуют безотлагательно обратиться за медицинской помощью.

В большинстве эпизодов удаётся обойтись без хирургии, применяя лекарственные средства и специальные процедуры для расщепления пищевого комка.

Операцию проводят лишь в тех случаях, когда безоар достигает больших размеров и полностью блокирует проход по кишечнику. Подобные ситуации, по словам медиков, встречаются редко, но требуют особого внимания.

Эксперты подчеркивают, что в подавляющем большинстве случаев при умеренном потреблении зрелых плодов хурмы серьёзные проблемы не возникают. Однако при наличии настораживающих симптомов лучше оценить риски и получить консультацию специалиста.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью