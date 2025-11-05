Сладкий камень в животе: почему хурма каждую зиму приводит петербуржцев к хирургу

С наступлением холодного времени года врачи в хирургических отделениях российских медучреждений отмечают увеличение числа обращений, связанных с последствиями чрезмерного употребления хурмы.
Этот фрукт ярко выраженного вкуса при избытке в рационе способен стать причиной осложнений, которые могут потребовать срочного врачебного вмешательства.
Хирург Ксения Мерсаидова разъяснила E1.ru, что некоторые разновидности хурмы богаты особыми пищевыми волокнами и дубильными веществами. В желудке эти элементы могут соединяться, формируя плотные комки, называемые фитобезоарами.
Такие образования практически не перевариваются, затрудняя работу желудочно-кишечного тракта вплоть до его закупорки.
Первые признаки проблем проявляются как тяжесть и неприятные ощущения в желудке после употребления фрукта. Однако в наиболее сложных случаях фитобезоар может продвинуться по пищеварительной системе и стать причиной внезапной и опасной непроходимости кишечника.
Такой исход сопровождается риском, что, по словам медиков, способно угрожать жизни и требует немедленной помощи.
Замечено, что у ряда пациентов боль возникает сразу после употребления хурмы. Она может локализоваться как за грудиной, так и в области желудка.
По мнению специалистов, для развития осложнений достаточно двух-трех плодов вяжущих видов хурмы.
Медики советуют соблюдать осторожность при выборе и употреблении этого фрукта. Рекомендуется отдавать предпочтение полностью созревшим сладким сортам с наименьшим содержанием вяжущих компонентов, например, сорту «Королёк», а также не есть две штуки за раз.
При появлении резкой боли или усилении симптомов врачи советуют безотлагательно обратиться за медицинской помощью.
В большинстве эпизодов удаётся обойтись без хирургии, применяя лекарственные средства и специальные процедуры для расщепления пищевого комка.
Операцию проводят лишь в тех случаях, когда безоар достигает больших размеров и полностью блокирует проход по кишечнику. Подобные ситуации, по словам медиков, встречаются редко, но требуют особого внимания.
Эксперты подчеркивают, что в подавляющем большинстве случаев при умеренном потреблении зрелых плодов хурмы серьёзные проблемы не возникают. Однако при наличии настораживающих симптомов лучше оценить риски и получить консультацию специалиста.