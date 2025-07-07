Ванна с секретом: какие истории рассказывают стены «Банного корпуса» в Петергофе

Где фрейлины принимали ванны с травами, а кавалеры грели ноги после бани.

В Петергофе, помимо знаменитых фонтанов и дворцов, есть место, где можно узнать, как мылись русские цари — музей “Банный корпус”. Здесь собраны уникальные экспонаты, от петровских времен до XIX века.

Гостевые покои: правила жизни приближенных императора

Это самая ранняя постройка, относящаяся к петровскому времени. Здесь размещались родственники и приближенные императора.

У входа можно увидеть свод правил: “Никто не имеет ехать в компании или после, кому нумер постели дан не будет, разве с таким делом, которое времени не терпит”.

Мыльня для кавалеров: гигиена по-царски

Император Петр I позаботился о том, чтобы гости могли помыться. Для этого в 1719 - 1722 годах к Восточному флигелю архитектор М. Земцов пристроил деревянную мыльню.

В 1748 году ее разобрали, а на ее месте Ф.Б. Растрелли возвел новую.

В XIX веке ее называли Мыльней для фрейлин и кавалеров.

Как грели воду и чем топили печь?

В Комнате для нагревания воды нагревали воду в большом медном котле. Служители в ведрах носили воду, заполняли котел и топили его березовыми поленьями.

Как пишет канал Олег Еверзов, начиная с 18 века в банях проводили некоторые медицинские процедуры.

Комната кавалеров: отдых и развлечения после бани

Комната кавалеров предназначалась для отдыха во время банных процедур. Здесь можно было выпить крепкие напитки или квас. Любители табака могли покурить чубуки.

Ноги после бани согревали при помощи специальной грелки, в которую наливали горячую воду.

Ванная фрейлин: травы для красоты и здоровья

В определенные дни здесь принимали ванны фрейлины Двора. Для принятия ванн в лечебных целях применяли отвары из разнообразных трав.

Ванны были различные: переносные железные и цинковые с ножками в виде птичьих лап. Воду размешивали при помощи деревянных весел.

Душ-шутиха «Шар»: водная ловушка для кавалеров и фрейлин

Между помещением для фрейлин и кавалеров находится необычный зал, в котором расположен душ-шутиха “Шар”.

Начало было положено в 70-е годы 18 века, когда по периметру этого помещения расположили трубки, из которых била вода, обливая входившего в бассейн.

В 1800 году архитектро Джакомо Кваренги оборудовал помещение шаром-брызгалом.

Банный корпус императрицы: забота о здоровье монарха

Банный корпус был построен в 1866 году для супруги императора Александра II императрицы Марии Александровны, которая принимали здесь лечебные водные процедуры, проводя лето в Петергофе.