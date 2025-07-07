Нужно ли выбрасывать нижнее белье каждые три месяца? Отвечает дерматолог

В Сети считают, что да. А что скажет медик?

В интернете всё чаще встречается утверждение: нижнее бельё нужно менять не реже одного раза в три месяца, иначе — бактерии, инфекции и вред для здоровья.

Портал «Городовой» обратился за комментарием к эксперту: Гаевская Лидия, врач-дерматолог, врач высшей категории, косметолог, главный врач клиники «Монако» (Москва) рассказала, что всё не так драматично.

«Если это классическое хлопковое белье, не попадающее в межягодичное пространство, и у человека нет проблем с мочевыделительной или половой системой — его можно носить дольше, чем три месяца», — говорит специалист.

Главное — ежедневно менять исподнее, стирать на высоких температурах или проглаживать утюгом после стирки. Это убивает потенциально опасные микробы.

Но есть исключения. К ним относятся стринги, бразилиана, танго и прочие модели, контактирующие с телом особо активно.

«Такое бельё обязательно нужно стирать при температуре 90°C и проглаживать. Это зона риска», — подчёркивает врач.

Также, если у вас в анамнезе инфекция, передающаяся половым путём, то всё бельё, использовавшееся во время лечения, лучше утилизировать — ради безопасности.

Итог: если визуально трусы в порядке, хлопковые, классические — выбрасывать их через три месяца не нужно. Но чистота, термообработка и внимательность к здоровью — обязательны.