От соли до топленого масла: какие продукты не имеют срока годности

Эксперт рассказал, какие продукты можно покупать с запасом и не переживать, что они испортятся.

Каждый день мы сталкиваемся с выбором продуктов в магазине и дома, но далеко не всегда задумываемся о том, насколько важно соблюдать сроки их годности.

Срок годности — это не просто формальность или рекомендация производителя, а гарантия безопасности и качества продукта.

Несоблюдение этих сроков может привести к ухудшению вкуса, потере полезных свойств и даже к риску для здоровья.

Однако есть продукты, срока годности у которых просто нет. Их можно покупать и не беспокоиться о том, что они испортятся.

Нутрициолог Виктория Вишнякова дала «Городовому» список этих продуктов.

«Соль (поваренная, морская, гималайская). Не портится, если не содержит добавок, например, йода или антислеживающих агентов. Но даже при присутствии йода и добавок сама соль не портится, но теряет свою основную функцию — йодирование организма. Хранить ее нужно в сухом, герметичном контейнере. Сахар (белый, коричневый, тростниковый) может затвердеть или слежаться, но не портится», — объясняет эксперт.

Нутрициолог отмечает, что главное защитить сахар от влаги и насекомых.

«Белый рис. В вакууме и сухом прохладном месте может храниться 20–30 лет. Коричневый рис — не подходит, он окисляется из-за содержания масел. Сухие бобовые (чечевица, фасоль, нут, горох). С годами становятся тверже и дольше варятся, но не портятся. Главное — сухое, темное место. Кукурузный крахмал (и другие виды крахмалов). Не портится, если сухой», — говорит Виктория.

Также в этот список попал спирт и его производные — водка, виски, ром и другое с крепостью от 40%. Важно, чтобы не было перепада температуры во время хранения.

«Соевый соус (натурально ферментированный) может храниться годами, особенно в холодильнике. Пастеризованные версии — еще дольше. Сухое молоко. Не вечно, но может храниться 15–20 лет в герметичных условиях. Топленое масло Гхи. При хранении в стекле и в прохладе может храниться много лет. Без доступа воздуха — до 10 лет. Растворимый кофе. В вакууме может храниться 20 лет, особенно в морозильнике», — отмечает эксперт.

Также не забывайте про мед. Если его не открывать и хранить в сухом и прохладном месте, то он сохранит свои полезные свойства и вкус.