70 копеек за рубль: как в России оценили женский труд и почему пора менять систему

В России разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами достиг 30,4% в 2024 году. Женщины зарабатывают лишь около 70% от доходов мужчин.

“Средняя начисленная заработная плата у женщин в 2024 году составила 61,1 тысячи рублей, у мужчин — 87,7 тысячи рублей. В среднем по экономике это соотношение составляло 69,6%”, — рассказал профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Где разрыв минимален, а где — огромен?

Как пишет РИА Новости, наименьший разрыв в оплате труда наблюдается в образовании, где зарплата женщин составляет 95,3% от заработной платы мужчин.

А наибольший разрыв — в области информационных технологий, где женщины зарабатывают всего 65,5% от зарплаты мужчин.

Показатель Значение Комментарии Средняя зарплата женщин 61 100 руб. Среднемесячная начисленная зарплата в 2024 году Средняя зарплата мужчин 87 700 руб. Среднемесячная начисленная зарплата в 2024 году Соотношение зарплат женщин к мужчинам 69,6% Женщины получают примерно 70% от зарплаты мужчин Разрыв в оплате труда (gap) 30,4% Разница между зарплатами мужчин и женщин Наименьший разрыв по отраслям Образование — 95,3% Зарплата женщин почти равна мужской в сфере образования Наибольший разрыв по отраслям Информационные технологии — 65,5% Женщины получают лишь 65,5% от мужских доходов в IT

Почему так происходит? Эксперт называет три причины

Отраслевые различия: Женщины чаще заняты в отраслях с оплатой труда ниже, чем в других секторах экономики.

Домашние обязанности: Женщины чаще участвуют в уходе за семьей и ведении домашнего хозяйства.

Стереотипы работодателей: Сохраняются стереотипы о “ненадежности” женщин, поскольку те могут уйти в декретный отпуск.

«Декрет — это крест?»: как стереотипы влияют на карьеру женщин

Сохраняющиеся стереотипы работодателей о “ненадежности” женщин, безусловно, являются серьезным препятствием для карьерного роста и повышения заработной платы.

Многие работодатели опасаются, что женщины могут уйти в декретный отпуск, что приведет к перерыву в работе и снижению квалификации.

Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами — это серьезная проблема, которая требует решения. Необходимо бороться со стереотипами, поддерживать женщин, совмещающих работу и семью, и создавать равные возможности для всех.