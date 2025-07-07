70 копеек за рубль: как в России оценили женский труд и почему пора менять систему

В России разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами достиг 30,4% в 2024 году. Женщины зарабатывают лишь около 70% от доходов мужчин.
“Средняя начисленная заработная плата у женщин в 2024 году составила 61,1 тысячи рублей, у мужчин — 87,7 тысячи рублей. В среднем по экономике это соотношение составляло 69,6%”, — рассказал профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
Где разрыв минимален, а где — огромен?
Как пишет РИА Новости, наименьший разрыв в оплате труда наблюдается в образовании, где зарплата женщин составляет 95,3% от заработной платы мужчин.
А наибольший разрыв — в области информационных технологий, где женщины зарабатывают всего 65,5% от зарплаты мужчин.
|Показатель
|Значение
|Комментарии
|Средняя зарплата женщин
|61 100 руб.
|Среднемесячная начисленная зарплата в 2024 году
|Средняя зарплата мужчин
|87 700 руб.
|Среднемесячная начисленная зарплата в 2024 году
|Соотношение зарплат женщин к мужчинам
|69,6%
|Женщины получают примерно 70% от зарплаты мужчин
|Разрыв в оплате труда (gap)
|30,4%
|Разница между зарплатами мужчин и женщин
|Наименьший разрыв по отраслям
|Образование — 95,3%
|Зарплата женщин почти равна мужской в сфере образования
|Наибольший разрыв по отраслям
|Информационные технологии — 65,5%
|Женщины получают лишь 65,5% от мужских доходов в IT
Почему так происходит? Эксперт называет три причины
- Отраслевые различия: Женщины чаще заняты в отраслях с оплатой труда ниже, чем в других секторах экономики.
- Домашние обязанности: Женщины чаще участвуют в уходе за семьей и ведении домашнего хозяйства.
- Стереотипы работодателей: Сохраняются стереотипы о “ненадежности” женщин, поскольку те могут уйти в декретный отпуск.
«Декрет — это крест?»: как стереотипы влияют на карьеру женщин
Сохраняющиеся стереотипы работодателей о “ненадежности” женщин, безусловно, являются серьезным препятствием для карьерного роста и повышения заработной платы.
Многие работодатели опасаются, что женщины могут уйти в декретный отпуск, что приведет к перерыву в работе и снижению квалификации.
Разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами — это серьезная проблема, которая требует решения. Необходимо бороться со стереотипами, поддерживать женщин, совмещающих работу и семью, и создавать равные возможности для всех.