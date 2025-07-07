В море плавают медузы — время слопать кукурузы: сколько початков в день разрешают съесть врачи

Портал «Городовой» поинтересовался у нутрициолога Виктории Вишняковой: не многовато ли кукурузы едим летом? Тем более, что на улице жара, фрукты идут на ура, да и сладкого кругом хватает.

Ответ оказался неожиданно радостным — никаких ограничений по отварной кукурузе нет!

«Кукруза относится к продуктам, которые нужно есть как можно больше», — уверяет эксперт.

Один средний початок кукурузы — это всего 120–150 килокалорий. Это уже 1,5 из 5 рекомендованных ежедневных порций овощей и фруктов. Вишнякова подчёркивает:

«Кукуруза даёт классное насыщение за счёт клетчатки».

Если уж и искать подвох — он только в ЖКТ. Всё-таки зёрнышки в оболочках, и если есть початки десятками, могут быть вздутия или дискомфорт. Но!

«Я не встречала ещё людей, которые в состоянии съесть больше двух початков за один раз», — говорит специалист.

Что касается летних сладких фруктов — диетолог категорична: они не калорийные. Калорийность — это когда чипсы, батончики и фруктовый лёд. Во фруктах — питательные вещества, а не сплошной сахар и углеводы.

А потому — летом можно и нужно есть больше овощей и фруктов, чем обычно. Никаких ограничений по калориям (при условии, что вы здоровы и проконсультировались с лечащим врачом).

А кукуруза — вообще идеальный пример сезонного, вкусного и безопасного продукта.