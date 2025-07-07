Городовой / Общество / В море плавают медузы — время слопать кукурузы: сколько початков в день разрешают съесть врачи
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Парадная с техническим секретом: как дом Муяки в Петербурге стал символом эпохи Город
Петербург Достоевского: город преступлений, наказаний и человеческой души Город
Петербург на тарелке: как смешались рыбка, французские соусы и советские традиции Общество
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

В море плавают медузы — время слопать кукурузы: сколько початков в день разрешают съесть врачи

Опубликовано: 7 июля 2025 14:33
Вареная кукуруза
В море плавают медузы — время слопать кукурузы: сколько початков в день разрешают съесть врачи
Фото: Городовой.ру

Пользы много, калорий мало.

Портал «Городовой» поинтересовался у нутрициолога Виктории Вишняковой: не многовато ли кукурузы едим летом? Тем более, что на улице жара, фрукты идут на ура, да и сладкого кругом хватает.

Ответ оказался неожиданно радостным — никаких ограничений по отварной кукурузе нет!

«Кукруза относится к продуктам, которые нужно есть как можно больше», — уверяет эксперт.

Один средний початок кукурузы — это всего 120–150 килокалорий. Это уже 1,5 из 5 рекомендованных ежедневных порций овощей и фруктов. Вишнякова подчёркивает:

«Кукуруза даёт классное насыщение за счёт клетчатки».

Если уж и искать подвох — он только в ЖКТ. Всё-таки зёрнышки в оболочках, и если есть початки десятками, могут быть вздутия или дискомфорт. Но!

«Я не встречала ещё людей, которые в состоянии съесть больше двух початков за один раз», — говорит специалист.

Что касается летних сладких фруктов — диетолог категорична: они не калорийные. Калорийность — это когда чипсы, батончики и фруктовый лёд. Во фруктах — питательные вещества, а не сплошной сахар и углеводы.

А потому — летом можно и нужно есть больше овощей и фруктов, чем обычно. Никаких ограничений по калориям (при условии, что вы здоровы и проконсультировались с лечащим врачом).

А кукуруза — вообще идеальный пример сезонного, вкусного и безопасного продукта.

«Потом придёт зима, будем есть свои 10 привычных продуктов и консервированную кукурузу. А пока — ешьте свежую во всех видах!» — резюмирует Вишнякова.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще