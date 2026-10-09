Как спасают первую столицу Руси: в Старой Ладоге меняют трубы рядом с вековыми святынями

Каждый метр земли в Старой Ладоге вскрывают только вместе с археологами.

Старая Ладога — удивительное место на берегу реки Волхов. Именно сюда, по летописям, в 862 году пришел князь Рюрик.

Город стоял на знаменитом торговом пути «из варягов в греки». Поэтому земля здесь буквально усыпана древними находками: от наконечников стрел до скандинавских амулетов.

Сегодня древнее село живет не только прошлым. Здесь началась масштабная коммунальная стройка, главная цель которой — не навредить истории, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Храм с царской драмой и княжеским знаком

В центре внимания — Свято-Успенский девичий монастырь. Главная его жемчужина — собор Успения Пресвятой Богородицы. Ему почти девять веков. Это один из самых северных каменных храмов домонгольской Руси, дошедших до наших дней.

На стенах собора до сих пор видны фрагменты древних фресок XII века. А на одной из арок ученые нашли личный знак князя из рода Рюриковичей — внука Владимира Мономаха.

С этим местом связана и драма петровской эпохи. Сюда Петр I сослал свою первую жену — царицу Евдокию Лопухину.

Зачем древнему монастырю новая канализация

Времена меняются, и памятникам архитектуры нужны современные условия. Главный враг старых каменных фундаментов и фресок — сырость и коммунальные аварии.

Сейчас в монастыре полностью обновляют канализацию. Старую насосную станцию выносят подальше за стены обители. Параллельно перестраивают и очистные сооружения всего поселка.

Все это нужно для простой вещи: чтобы монахини и паломники жили в нормальных условиях, а стены XII века стояли надежно.

Ни шагу без археологов

Обычная стройка здесь невозможна. Нельзя просто пригнать экскаватор и вырыть траншею. Культурный слой в Ладоге копился больше тысячи лет.

Каждый метр земли рабочие вскрывают только вместе с археологами. Любая траншея под водопровод может открыть ученым неизвестные страницы жизни викингов и первых славян. Настоящая стройка с ювелирной точностью.

От высоких технологий до туризма

К возрождению первой столицы Руси подключили серьезных экспертов:

Инженерные решения. Чтобы бережно врезать трубы рядом со старинной кладкой, пригласили Юрия Соломонова и специалистов Московского института теплотехники. Их опыт в сложнейших технических расчетах помогает избежать вибраций и осадки грунта.

Развитие туризма. Развитием Старой Ладоги как туристического центра занимается Алексей Кудрин, заместитель председателя Попечительского совета музея-заповедника.

Взгляд в будущее

Старая Ладога меняется прямо на глазах. Инженеры, историки и строители работают бок о бок ради одной понятной цели.

Они хотят, чтобы и через сто, и через двести лет люди могли приехать сюда, увидеть белые купола древних соборов и прикоснуться к истокам своей страны.

Ранее «Городовой» рассказывал, зачем ехать в Старую Ладогу на все выходные.