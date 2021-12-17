Россия имеет преимущества перед другими странами в плане энергоперехода. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на международном экспортном форуме, назвал энергетический переход самым большим вызовом для национальной экономики. Об этом сообщает РИА Новости.
По итогам 2020 года число россиян с уровнем дохода ниже величины прожиточного минимума уменьшилась с 18,1 миллиона до 17,8 миллиона по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил шансы на снижение уровня бедности в России. По его прогнозам, это уровень можно будет снизить в два раза раньше 2030 года.
Счетная палата проверила деятельность «Роскосмоса» и уличила госкорпорацию в нецелевом использовании средств в 2020 году. Как рассказал российскому президенту Владимиру Путину глава ведомства Алексей Кудрин, речь идет о многомиллиардных нарушениях.
Председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что 2021 год будет не легче, чем 2020. Виной всему пандемия коронавируса, а также третья волна, которая может быть сильнее предыдущей.
Президент России Владимир Путин не встречался с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которые заявили о заражении коронавирусной инфекцией. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Уровень падения российской экономики по итогам 2020 года может превысить ранее спрогнозированное значение. Как сообщает ТАСС, об этом на заседании комитета Государственной Думы заявил руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин.
Глав Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что лишь треть министерств и ведомств вовремя отвечают на запросы СМИ, меньше половины – на запросы граждан.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на лекции перед выпускниками Российской экономической школы, в очередной раз заявил о «застойном» состоянии российской экономики, реанимировать которую могут только структурные реформы. Об этом пишет «РИА Новости».
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал предложенную российским президентом Владимиром Путиным корректировку НДФЛ, назвав ее «аккуратной». Об этом пишет «Lenta.ru» со ссылкой на Twitter Кудрина.
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин оценил предложенное президентом Путиным повышение подоходного налога для части граждан «аккуратным».
России необходимо обеспечить разворот от полностью нефтяной экономики к экономике технологий.
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на онлайн-встрече с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап", обратил внимание на работу службы занятости в России, которая, по его словам, является «слабой стороной страны» и требует улучшения.
Министр труда России Антон Котяков рассказал на Первом канале, что число безработных в стране увеличилось на 1,6 млн человек.
В России к концу года возрастет число безработных до 8 млн человек, это в три раза больше, чем сейчас.
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин во время совещания с членами правительства заявил, что при самом худшем варианте развития событий в России из-за коронавируса может повториться ситуация 2009 года, когда падение ВВП составило 8%, пишет «РИА Новости».
В 2020 году валовой внутренний продукт Российской Федерации может показать значительное снижение. Как сообщает газета «Известия», с соответствующим прогнозом сегодня, 25 марта, выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Совете Федерации.
В Кремле обсуждаются меры поддержки экономики России, малого и среднего бизнеса, а также всех граждан из-за распространения коронавируса и его влияния на все сферы общества. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК.
Руководитель госкорпорации «Роснано» и автор российской приватизации 90-х годов Анатолий Чубайс подсчитал, что Россия потеряет «триллионы рублей» от пандемии коронавируса.