Все новости / Алексей Кудрин

Алексей Кудрин

Экономика
Кудрин назвал энергопереход самым большим вызовом для российской экономики
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая на международном экспортном форуме, назвал энергетический переход самым большим вызовом для национальной экономики. Об этом сообщает РИА Новости.
10 дек 2021 15:34
Общество
Росстат зафиксировал снижение уровня бедности в России
По итогам 2020 года число россиян с уровнем дохода ниже величины прожиточного минимума уменьшилась с 18,1 миллиона до 17,8 миллиона по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.
15 апр 2021 09:35
Политика
Счетная палата нашла в «Роскосмосе» нарушений на 30 млрд рублей
Счетная палата проверила деятельность «Роскосмоса» и уличила госкорпорацию в нецелевом использовании средств в 2020 году. Как рассказал российскому президенту Владимиру Путину глава ведомства Алексей Кудрин, речь идет о многомиллиардных нарушениях.
23 мар 2021 15:30
Общество
Кудрин заявил, что 2021 год будет не легче прошлого
Председатель Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что 2021 год будет не легче, чем 2020. Виной всему пандемия коронавируса, а также третья волна, которая может быть сильнее предыдущей.   
15 янв 2021 18:03
Политика
Песков: Путин не встречался лично с Кудриным и Матвиенко
Президент России Владимир Путин не встречался с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которые заявили о заражении коронавирусной инфекцией. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
02 дек 2020 15:38
Экономика
Кудрин спрогнозировал более глубокое падение российской экономики
Уровень падения российской экономики по итогам 2020 года может превысить ранее спрогнозированное значение. Как сообщает ТАСС, об этом на заседании комитета Государственной Думы заявил руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин.
16 окт 2020 12:56
Общество
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Глав Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что лишь треть министерств и ведомств вовремя отвечают на запросы СМИ, меньше половины – на запросы граждан.   
19 авг 2020 20:29
Экономика
Кудрин заявил о застое в российской экономике
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на лекции перед выпускниками Российской экономической школы, в очередной раз заявил о «застойном» состоянии российской экономики, реанимировать которую могут только структурные реформы. Об этом пишет «РИА Новости».
13 июл 2020 12:51
Экономика
Кудрин оценил предложенное Путиным повышение налога для богатых
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал предложенную российским президентом Владимиром Путиным корректировку НДФЛ, назвав ее «аккуратной». Об этом пишет «Lenta.ru» со ссылкой на Twitter Кудрина.
24 июн 2020 15:26
Общество
Медведев раскритиковал работу российских служб занятости
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на онлайн-встрече с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап", обратил внимание на работу службы занятости в России, которая, по его словам, является «слабой стороной страны» и требует улучшения.
19 май 2020 15:40
Экономика
Кудрин не исключает падение ВВП России на «кризисный» уровень 2009 года на фоне пандемии
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин во время совещания с членами правительства заявил, что при самом худшем варианте развития событий в России из-за коронавируса может повториться ситуация 2009 года, когда падение ВВП составило 8%, пишет «РИА Новости». 
02 апр 2020 08:00
Экономика
Кудрин прогнозирует падение ВВП России в 2020 году
В 2020 году валовой внутренний продукт Российской Федерации может показать значительное снижение. Как сообщает газета «Известия», с соответствующим прогнозом сегодня, 25 марта, выступил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Совете Федерации.
25 мар 2020 13:51
Политика
Песков сообщил, что власти помогут оказавшимся в трудной ситуации из-за кризиса
В Кремле обсуждаются меры поддержки экономики России, малого и среднего бизнеса, а также всех граждан из-за распространения коронавируса и его влияния на все сферы общества. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК.
25 мар 2020 13:48
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