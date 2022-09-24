Изменения коснутся 15 миллионов россиян.
Россиянам дали совет, как «спасти» средства.
По разным оценкам, у населения в России накопилось 90 млрд долларов наличными.
Самое важное — грамотно распорядиться финансами.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина записала видеообращение в сотрудникам организации, в котором призвала к слаженной работе для преодоления сложившихся трудностей. Об этом сообщает РБК.
В ходе встречи президента России Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова последний рассказал главе государства о росте доходов города.
Российская сеть цифровой и бытовой техники DNS подняла цены на товары почти на треть в связи с нестабильным курсом доллара и западными санкциями. Подробности сообщает РИА Новости.
Граждане получат деньги в первых числах нового месяца.
В понедельник, 24 января, фондовый рынок России усиливает падение на фоне геополитической обстановки — значение опустилось ниже 3200 пунктов, обновив минимум с 1 декабря 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Мосбиржи.
Курс доллара впервые с апреля 2021 года превысил отметку в 78 рублей (+0,76%), а евро — 88 рублей (+0,71). Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи на момент торгов 24 апреля, передает РИА Новости.