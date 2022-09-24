Индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов впервые с декабря 2020 года

В понедельник, 24 января, фондовый рынок России усиливает падение на фоне геополитической обстановки — значение опустилось ниже 3200 пунктов, обновив минимум с 1 декабря 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Мосбиржи.