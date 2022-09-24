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Экономика

Экономика
Набиуллина записала видеообращение к сотрудникам Центробанка Набиуллина записала видеообращение к сотрудникам Центробанка
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина записала видеообращение в сотрудникам организации, в котором призвала к слаженной работе для преодоления сложившихся трудностей. Об этом сообщает РБК. 
02 мар 2022 17:54
Экономика
Ретейлер DNS поднял цены на товары на 30 процентов из-за санкций и падений рубля Ретейлер DNS поднял цены на товары на 30 процентов из-за санкций и падений рубля
Российская сеть цифровой и бытовой техники DNS подняла цены на товары почти на треть в связи с нестабильным курсом доллара и западными санкциями. Подробности сообщает РИА Новости.  
25 фев 2022 11:33
Экономика
Индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов впервые с декабря 2020 года Индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов впервые с декабря 2020 года
В понедельник, 24 января, фондовый рынок России усиливает падение на фоне геополитической обстановки — значение опустилось ниже 3200 пунктов, обновив минимум с 1 декабря 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Мосбиржи.
24 янв 2022 15:51
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