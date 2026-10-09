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Осень в Петербурге: чего ждать от погоды в ближайшие дни

Опубликовано: 9 октября 2026 13:44
 Проверено редакцией
Осень в Петербурге: чего ждать от погоды в ближайшие дни
Осень в Петербурге: чего ждать от погоды в ближайшие дни
фото: Городовой.ру
Главный синоптик Петербурга рассказал о предстоящей осенней погоде на выходных.

Наш регион снова накрыл огромный атмосферный циклон. Он пришел со стороны Прибалтики и принес с собой похолодание и дожди.

Но паниковать не стоит: гигантский вихрь оказался не самым буйным.

Выходные: дождь утихает, но дует приличный ветер

В субботу дождей станет заметно меньше, хотя совсем они не прекратятся. Главный неприятный сюрприз дня — свежий западный ветер, сообщает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В воскресенье погода наладится. Ветер наконец-то утихнет, а дожди пройдут лишь местами.

Температура воздуха сейчас очень стабильная. И ночью, и днем на термометрах будет от +5 до +10 °C. А в воскресенье Петербург даже слегка прогреется — воздух может раскачаться до приятных +12 °C.

Понедельник: новый циклон и сюрприз с водой

Рабочая неделя начнется с очередного циклона. Он прилетит к нам с юга и снова принесет дождевые тучи.

Зато ветер поменяет направление на восточное. Для Петербурга это важный момент:

  • Западный ветер обычно сгоняет воду из залива в Неву, из-за чего уровень воды в каналах поднимается.
  • Восточный ветер, наоборот, отгоняет воду от города.

Так что в понедельник рекам и каналам Петербурга выход из берегов точно не грозит — уровень воды упадет.

Осторожно: штормовое предупреждение

Спасатели предупреждают: 10 октября в Санкт-Петербурге ожидает сильный ветер до 15 м/с.

В такую погоду стоит быть внимательнее на улице. Не паркуйте машины под старыми деревьями, шаткими конструкциями и рекламными щитами. В случае ЧП сразу звоните по номеру 112.

Осень окончательно вступила в свои права. Одевайтесь потеплее и не забывайте дома зонты!

Ранее «Городовой» рассказывал, что циклон несет дожди, ветер и резкое падение давления в Петербург.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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