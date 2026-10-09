В Петербург пришла «Фелиция»: циклон несет дожди, ветер и резкое падение давления

Что будет с погодой сегодня
Пока Петербург находится в теплой части циклона. Днем воздух прогреется до комфортных +12…+14°, а в Ленинградской области — местами до +15°. Это заметно выше обычной нормы для начала октября, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Но сухо не будет:
- После полудня зарядят дожди. Они продлятся до самого вечера.
- Ветер разгуляется. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 5–10 м/с. На мостах и у Финского залива он будет ощущаться особенно сильно.
Давление падает — метеозависимым приготовиться
Главная неприятность «Фелиции» — резкий барический скачок. Атмосферное давление сегодня упадет до 741 мм рт. ст. Это значительно ниже нормы.
Многие могут почувствовать вялость, сонливость или головную боль.
К выходным похолодает
Теплая передышка закончится быстро. Уже в субботу температура начнет сползать вниз:
- Ночью термометры покажут +7…+9°.
- Днем будет не теплее +9…+11°.
- Дожди и ветер никуда не уйдут.
А как бывало раньше: рекорды 9 октября
Обычная средняя температура для этого дня в Петербурге составляет всего +7,4°. Так что сегодня на улице относительно тепло.
В истории города 9 октября случались и куда более резкие погодные сюрпризы:
- Самый жаркий день был в 1896 году: тогда воздух раскалился до летних +19,4°.
- Самый сильный мороз ударил в 1913 году: температура упала до −3,6°.
- Рекордный ливень прошел в 2002 году: за одни сутки выпало 36 мм осадков — город буквально плыл.
В прошломгоду минимум составил +7,4°, максимальная температура достигла +15,7°, осадков не было.