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В Петербург пришла «Фелиция»: циклон несет дожди, ветер и резкое падение давления

Опубликовано: 9 октября 2026 09:21
 Проверено редакцией
В Петербург пришла «Фелиция»: циклон несет дожди, ветер и резкое падение давления
В Петербург пришла «Фелиция»: циклон несет дожди, ветер и резкое падение давления
фото: Городовой.ру
Из Северной Атлантики через Балтику к нам прорвался циклон с красивым именем.

Что будет с погодой сегодня

Пока Петербург находится в теплой части циклона. Днем воздух прогреется до комфортных +12…+14°, а в Ленинградской области — местами до +15°. Это заметно выше обычной нормы для начала октября, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Но сухо не будет:

  • После полудня зарядят дожди. Они продлятся до самого вечера.
  • Ветер разгуляется. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 5–10 м/с. На мостах и у Финского залива он будет ощущаться особенно сильно.

Давление падает — метеозависимым приготовиться

Главная неприятность «Фелиции» — резкий барический скачок. Атмосферное давление сегодня упадет до 741 мм рт. ст. Это значительно ниже нормы.

Многие могут почувствовать вялость, сонливость или головную боль.

К выходным похолодает

Теплая передышка закончится быстро. Уже в субботу температура начнет сползать вниз:

  • Ночью термометры покажут +7…+9°.
  • Днем будет не теплее +9…+11°.
  • Дожди и ветер никуда не уйдут.

А как бывало раньше: рекорды 9 октября

Обычная средняя температура для этого дня в Петербурге составляет всего +7,4°. Так что сегодня на улице относительно тепло.

В истории города 9 октября случались и куда более резкие погодные сюрпризы:

  • Самый жаркий день был в 1896 году: тогда воздух раскалился до летних +19,4°.
  • Самый сильный мороз ударил в 1913 году: температура упала до −3,6°.
  • Рекордный ливень прошел в 2002 году: за одни сутки выпало 36 мм осадков — город буквально плыл.

В прошломгоду минимум составил +7,4°, максимальная температура достигла +15,7°, осадков не было.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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